مسئولان استان سمنان نظارت دقیقی بر روند اجرای پروژه ها داشته باشند/ رحمانی مدیر نمونه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان سمنان در محل استانداری ضمن تصریح بر اینکه شورای فنی و مسئولان باید نظارت دقیقی بر روند اجرای پروژه ها داشته باشند، روند تخصیص اعتبارات در سالجاری را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: امسال یکی از سال های خوب در تخصیص اعتبارات بوده است.

وی افزود: در نیمه اول سالجاری 58 درصد بودجه جاری و 40 تا 45 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته است.

هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری است

مقام عالی دولت در استان سمنان با اشاره به بازگشایی مدارس بر توجه والدین و آموزش و پرورش نسبت به مراقبت بیشتر از فرزندان در برابر فعالیت های فرهنگی دشمنان در قالب سایت ها و شبکه های ماهواره ای تاکید کرد.

وکیلی هزینه در آموزش و پرورش را سرمایه گذاری دانست و افزود: هزینه کرد در آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای آینده کشور است.

وی در خصوص مسائل فرهنگی دانش‎آموزان و پوشش در مدارس نیز گفت: باید به اقتضای شرایط روز با مسائل برخورد شود و سطح درک دانش‎آموز امروزی و عرف جامعه و فرهنگ اسلامی همه با هم در نظر گرفته شود.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهوری به نیویورک ابراز داشت: امیدواریم این سفر بارقه ای از امید برای گشایش در روابط بین المللی ایران باشد.

آموزش و پرورش استان سمنان رتبه های اول تا پنجم کشور را دارد

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این نشست گفت: آموزش و پرورش استان در شاخص های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، سواد آموزی، کنکور، جشنواره خوارزمی و ... در رتبه های اول تا پنجم کشور قرار دارد.

محمدرضا جهان گفت: در شاخص پوشش دوره پیش دبستانی در حالی که نرم کشوری 55 درصد است این استان به نرم 85 درصد رسیده است.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و حضور 102 هزار دانش آموز استان سمنان در سر کلاس های درس گفت: ساماندهی نیروی انسانی در این استان به رغم بازنشسته شدن 400 نفر نیروی فرهنگی و اضافه نشدن حتی یک نفر به خوبی انجام شده است.

ضرورت توجه ویژه به دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان بر لزوم توجه ویژه به دوره های فنی و حرفه ای و کاردانش تاکید کرد و گفت: توجه به این دوره ها نجات بخش اشتغال در استان است.

جهان، ضمن بیان این‌که با حذف کلاس‌های زیر نرم و بدون این‌که فرصت تحصیل را از دانش آموزی بگیریم توانستیم کمبود نیروی انسانی موجود را پوشش دهیم، خاطرنشان کرد: تعداد 130 نفر از همکاران فرهنگی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند دوباره به همکاری با آموزش و پرورش ادامه خواهند داد.

وی با اذعان به این‌که 50 درصد مدارس استان سمنان تخریبی بوده و 20 درصد نیز نیاز به مقاوم سازی دارند، در خصوص تجهیز و نوسازی مدارس نیز گفت: این امر طی دو ماه گذشته با صرف اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان آغاز شد.

وجود 2300 نفر بی سواد در گروه سنی 20 تا 50 سال در استان سمنان

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به وجود دو هزار و 300 نفر بی سواد در گروه سنی 20 تا 50 سال از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا در این زمینه آموزش و پرورش را یاری دهند تا این افراد تحت پوشش قرار گرفته و باسواد شوند.

جهان گفت: آموزش و پرورش به ازای هر نفر سوادآموزی این افراد هفت میلیون و 200 هزار ریال پرداخت می کند.

وی از وجود 72 پروژه نیمه تمام آموزشی خیرساز و دولتی در سطح استان سمنان خبر داد و گفت: 22 پروژه از این تعداد خیرساز هستند که برای اتمام آنها اعتباری بالغ بر 43 میلیارد تومان نیاز است که در صورت تامین آن و اتمام پروژه‌ها، استان از نظر فضای آموزشی وضعیت مطلوبی پیدا می‌کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان بر ضرورت واگذاری وسایل اسقاطی و از رده خارج دستگاه های اجرایی به آموزش و پرورش و کمک به ایاب و ذهاب معلمان و دانش آموزان مناطق روستایی نیز تاکید کرد.

در نشست شورای اداری استان سمنان دستگاه های برتر این استان در جشنواره رجایی معرفی شدند و منوچهر رحمانی مدیر کل راه و ترابری رتبه اول را کسب کرد و مدیران جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و آب منطقه ای در جایگاه دوم قرار گرفتند و کمیته امداد، بهزیستی و منابع طبیعی نیز سوم شدند.