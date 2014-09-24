به گزارش خبرنگار مهر، علی لطیفی که به دلیل عدم حضور حمید استیلی در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان شرکت کرده بود، با بیان این مطلب افزود: قبل از هر چیز بابت نیامدن حمید استیلی از تمام شما عذرخواهی می‌کنم و باید بگویم که استیلی تنها سرمربی نیست، بلکه خیلی دیگر از کارهای حساس باشگاه به گردن اوست و او به همین دلیل نتوانست امروز در نشست خبری حضور پیدا کند.

علی لطیفی خاطر نشان کرد: باورم بر این است که از این بازی به بعد تا پایان نیم فصل و بجز دیدار مقابل سپاهان تمام بازی ها برای ما حکم فینال را دارد.

وی گفت: فردا روز سرنوشت‌سازی برای هر دو تیم است و به اعتقاد ما بازی ما مقابل تیم نفت مسجدسلیمان حکم فینال فینال‌ها را دارد.

مربی راه‌آهن در خصوص شناخت کادر فنی از تیم نفت مسجدسلیمان نیز افزود: ما این تیم را آنالیز کرده و کاملا به نقاط قوت و ضعف این تیم آشنا هستیم و تنها به دنبال کسب سه امیتاز این دیدار هستیم تا بتوانیم شرایط خود را در جدول بهبود ببخشیم.

لطیفی تاکید کرد: فلسفه فوتبال راه‌آهن از زمان حضور حمید استیلی در این تیم فلسفه تهاجمی است و ما به بازی دفاعی فکر نمی کنم و تلاش می کنیم مقابل نفت مسجدسلیمان با ارائه یک بازی هجومی سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.

وی ادامه داد: مشکل ما این است که مدافعان مرکزی‌مان مصدوم هستند و ما از این ناحیه بسیار دچار ضعف شده‌ایم. امیدواریم تا هر چه زودتر مصدومان شرایط بازی را پیدا کنند و بتوانند به راه‌آهن کمک کنند.

لطیفی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان محروم و یا مصدومی دارید، گفت: تا دلتان بخواهد بازیکن مصدوم داریم که می توانم به ابراهیم کریمی، شیث رضایی، حامد نورمحمدی و سیداحمد موسوی اشاره کنم که همگی دچار آسیب دیدگی شده و مدتی است نمی توانند راه‌آهن را همراهی کنند.

مربی راه‌آهن در پایان و در خصوص بازیکن خارجی این تیم گفت: متاسفانه یک بازیکن خارجی به نام ادواردو ملقب به په په را به جمع خود اضافه کردیم که در دیدار مقابل پرسپولیس ما را همراهی کند، اما او متاسفانه مبتلا به بیماری هپاتیت بود و ما نتوانستیم از او استفاده کنیم.