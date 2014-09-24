۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۵

هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری معلولان برگزار می‌شود

رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی کشورمعلولان به میزبانی استان گیلان و در شهر آستانه اشرفیه، بندر کیاشهر، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عسکری، رئیس انجمن دوچرخه سواری جانبازان و معلولان، با اعلام این خبر گفت: در رقابتهای این دوره حدود 40 ورزشکار از استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، کردستان، تهران، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و مازندران حضو دارند.

وی افزود: رقابتهای این دوره در سه ماده یک کیلومتر، تایم تریل انفرادی و استقامت در مسیر کیاشهر، چمخاله، گیسوم برگزار می شود.

عسکری خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رقابتها، شناسایی نفرات جدید و استعدادهای جوان در رشته دوچرخه سواری است که قصد داریم از بهترین آنها برای شرکت در اردوهای تیم های ملی دعوت کنیم.

رئیس انجمن دوچرخه سواری گفت: هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور همزمان با ایام هفته دفاع مقدس برگزار می شود تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال جنگ تحمیلی، عموم مردم با توانایی‎های ورزشکاران جانباز و دارای معلولیت آشنا شوند و فرهنگ ورزش، به خصوص برای افراد دارای معلولیت در شهرهای مختلف گسترش یابد.

هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور دوچرخه سواری جانبازان و معلولان از 5 تا 8 مهر ماه به میزبانی شهر آستانه اشرفیه در استان گیلان برپا خواهد بود.  
 

