  1. استانها
  2. قزوین
۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۰

نیک فطرت در گفتگو با مهر:

یک میلیون نفر از نمایشگاههای بین الملی قزوین بازدید کردند

یک میلیون نفر از نمایشگاههای بین الملی قزوین بازدید کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین گفت: در نیمه اول سال جاری بیش از یک میلیون نفر از 16 نمایشگاه تخصصی و عمومی برپا شده در استان بازدید کردند.

هادی نیک فطرت در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه گل و گیاه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برخی کارهای انجام شده اظهارداشت: خوشبختانه برپایی نمایشگاههای بین المللی با موضوعات مختلف توانسه جایگاه خود را بخوبی در میان شهروندان پیدا کند و هر دوره شاهد استقبال خوب مردم و کارشناسان در این زمینه هستیم.

وی افزود: از ابتدای سالل جاری تاکنون 16 نمایشگاه تخصصی و عمومی در استان برگزار شده که تاکنون بیش از یک میلیون نفر بازدید از این نمایشگاهها صورت گرفته است.

نیک فطرت بیان کرد: بیشترین استقبال در شش ماه گذشته از نمایشگاههای بهاره، پائیزه و ضیافت بوده و در بخش تخصصی هم نمایشگاه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.

پیش بینی برپایی 32 نمایشگاه تا پایان سال جاری

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین تصریح کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده برگزاری 32 نمایشگاه دیگر تا پایان سال برنامه ریزی شده که به طور حتم برپایی 27 نمایشگاه قطعی است.

این مسئول یادآورشد: مقرر شده نمایشگاه بین المللی ایران و ترکیه در اسفندماه امسال در یکی از شهرهای ترکیه برگزار شود که در کنار آن همایش تخصصی و علمی نیز پیش بینی شده است.

نیک فطرت اظهارداشت: با امضاء تفاهم نامه با دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مقرر شده بخش همایش این نمایشگاه بین المللی توسط دانشگاه انجام شود تا در کنار معرفی توانمندی های صنعتی استان در بخش علمی نیز دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: از آنجا که برنامه تقویم نمایشگاهی قبل از مدیریت فعلی مصوب و نهایی شده است برای امسال پیش بینی خاصی نخواهیم داشت و تلاش می شود برنامه تنظیمی اجرایی شود اما در سال آینده با برنامه ریزی مدون و منطقی امیدواریم بتوانیم در هر فصل یک نمایشگاه بین المللی و خارجی در داخل استان و یک نمایشگاه در خارچ از کشور را برپا کنیم تا زمینه معرفی توانمندی های صنعتی و تولیدی استان بیش از گذشته به مردم جهان فراهم شود.

توسعه پارکینگ نمایشگاه اجرایی می شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین تصریح کرد: به منظور تامین رفاه بازدیدکنندگان و با پیگیری های انجام شده طرح توسعه پارکینگ نمایشگاه با اختصاص 14 هزار مترمربع زمین در ضلع شمالی نمایشگاه بزودی اجرایی می شود.
 

 

کد مطلب 2377064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها