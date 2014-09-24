54 درصد شهیدان جنگ دانش آموز بودند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی‌ زاده پیش از ظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت شهدای حادثه دوم مهر آبادان که در محل سینما نفت این شهر برگزار شد، ضمن تبریک سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آن رسالتی که شهیدان ترسیم کردند همیشه تداوم خواهد داشت.



وی بیان کرد: همیشه دانش آموزان و معلمان تاریخ ساز بوده اند و همچنین نقش موثری در تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته ‌اند.



مدیر کل آموزش و پروش خوزستان ادامه داد: 54 درصد رزمندگان دفاع مقدس دانش آموزان بودند که 36 هزار شهید را تقدیم کشور کردند. پنج هزار معلم شهید برای کشور افتخار بزرگی برای کشور است.



تقی زاده افزود: کتاب انقلاب اسلامی کشور ما یک واژه جدید از شهید به ما ارائه داد که این موضوع بر مبنای هویت تاریخی و دینی ما است که به طور حتم این رسالت باید تداوم پیدا کند.



وی تصریح کرد: اگر به واسطه ریلی که در آموزش و پروش به وجود آمده جوانان و نوجوانان ما را به تعمیق باورهای فرهنگی و دینی جامعه هدایت شوند در آینده هیچ مشکلی نخواهیم داشت.



مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان باین کرد: تعلیم و تربیت تا جایی اهمیت دارد که امام راحل برای رژیم پهلوی پیامی را ارسال کرد و خطاب به رژیم پهلوی فرمودند فقط آموزش و پرورش را به ما بدهید و دیگر چیزی از شما نمی خواهیم.



وی تاکید کرد: قدرت فرهنگی بالاتر از هر قدرتی است و در شرایط فعلی بخش عظیمی از قدرت علمی و آموزشی کشور در اختیار آموزش و پرورش است.



دولت اهتمام ویژه‌ای برای آموزش و پرورش دارد



عزیزالله شهبازی فرماندار آبادان نیز در این مراسم اظهار کرد: استاندار خوزستان از دو ماه اخیر و به صورت هفتگی پیگیر برگزاری این آئین بود.



وی افزود: این آئین هر سال برگزار می‌شود ولی استاندار خوزستان تأکید داشت که نسبت به سال‌های گذشتته متفاوت تر برگزار شود.



فرماندار آبادان ادامه داد: در بمباران اداره آموزش و پرورش آبادان که در دوم مهر 59 توسط رژیم بعث عراق رخ داد 23 نفر از فرهنگیان شهید شدند. بسیاری از مردمی که برای کارهایی اداری خود به این اداره مراجعه کرده بوند نیز شهید شدند.



شهبازی ادامه داد: تعداد معلمان ایثارگری که در دوران دفاع مقدس شهید شدند بسیار زیاد است و ما نیز باید از آنان الگوبرداری کنیم.



وی تصریح کرد: آموزش و پرورش نهادی اساسی و پایه ای است. در حالی که بودجه سال 93 ، 11 درصد افزایش پیدا کرده است ولی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد بودجه این نهاد 26 درصد افزایش پیدا کرده است.



فرماندار آبادان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای را برای آموزش و پرورش دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه آبادان، دادستان آبادان، فرمانده نیروی انتظامی آبادان، رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، امام جمعه آبادان، استاندار خوزستان، مدیران آموزش و پرورش دوران دفاع مقدس در آبادان، خانواده‌های شهدای دوم مهر، شهردار آبادان، فرماندار آبادان، دانش آموزان دبیرستان شاهد خاتم‌الانبیاء، جمعی از مردم آبادان و بسیاری دیگر از مسئولان آبادان در این مراسم حضور داشتند.







