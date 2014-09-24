آغاز نمایشگاه جهاد مقاومتی"یادشهدا" و شبیه سازی "حورالعظیم" در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف شهردار منطقه 20 شهر تهران با بیان این خبر اظهار داشت: به منظور آشنایی بیشتر جوانان با ایثارگری های دلاواران رزمنده در دوران دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای معزز، صدها ویژه برنامه فرهنگی و حماسی در منطقه 20 آغاز شده است که گشایش نمایشگاه جهاد مقاومتی از مهمترین آن است که تا پایان هفته دفاع مقدس میزبان هزاران شهروند این منطقه جنوبی خواهد بود.



این مسئول با اشاره به اینکه محوطه سازی نمایشگاه جهاد مقاومتی به خوبی تداعی کننده فضای دوران دفاع مقدس است افزود: علاوه بر ادوات نظامی سنگین، دریاچه مصنوعی فرهنگسرای ولاء با نصب پل شناور، گیاهان پوششی و نمایش غواصان به خوبی با منطقه حورالعظیم جنوب کشور شبیه سازی شده و شهروندان با استفاده از این محیط می توانند محل عملیات های جنگی آن دوران را تجسم کنند.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه حاصل تعامل شهرداری منطقه 20 و سپاه ناحیه ری عبدالعظیم(ع) است یادآور شد: بیش از 70 غرفه در قالب 5 پردیس اجتماعی، جنگ نرم، فرهنگی و حماسی، تربیت بدنی و آموزشی در این نمایشگاه فعال شده و به شهروندان خدمات فرهنگی و آموزشی ارائه می شود.



کتانباف، به اکران فیلمهای حماسی در فضای این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: ایجاد خیابان هنر، ایثار و شهادت، رژه موتورسواری، همایش زینبیون، غبارروبی مزار شهدای گمنام، نورافشانی و اجرای صدها برنامه مذهبی و فرهنگی از جمله عنوان برنامه های پیش بینی شده در این فضای نمایشگاهی است.



نمایشگاه جهاد مقاومتی یاد شهدا در محل مجموعه فرهنگی ولیعصر(عج) واقع در میدان نماز شهرری همزمان با هفته دفاع مقدس از ساعت 9 تا 12 ظهر و 17 تا 22 شب پذیرای شهروندان است.