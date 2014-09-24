به گزارش خبرنگار مهر، امین فخر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان از روز شنبه 29 شهریورماه کار خود را آغاز کرده و همه بخش‌های ویژه، بستری، اورژانس، زایشگاه و اتاق عمل همزمان کار خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: عملا پذیرش بیمارستان از روز شنبه در این بیمارستان آغاز شده است و در حال حاضر تمام بخش‌های بیمارستان فعال هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه پلی کلینیک بیمارستان گفته شده در روزهای پایانی امسال یا ابتدای سال آینده راه اندازی می‌شود، افزود: برای راه‌اندازی این بخش از نظر امکانات و تجهیزات مشکلی وجود ندارد و تنها بحث گردش ترافیکی اطراف بیمارستان باعث شده است که در این خصوص تامل کرده تا بتوانیم با همکاری دستگاه‌های ذیربط این کار را با تدبیر انجام دهیم.

فخر گفت: بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان با تمام تجهیزات و امکانات آغاز به کار کرده و اکنون در مرحله افتتاح غیررسمی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) هستیم.

افتتاح رسمی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) در سفر استانی رئیس جمهور

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: این بیمارستان به صورت رسمی توسط رئیس جمهور در سفر استانی وی به کرمان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: میزان رضایت مندی مراجعین در بیمارستان گفته شده با توجه به امکانات و تجهیزاتش بالا خواهد بود.

این مسئول با اشاره به حجم بالای مراجعین به بیمارستان تامین اجتماعی کرمان، افزود: در زمینه خدمات بستری در این بیمارستان مشکلات بسیاراندک است و بیشترین مشکلات مربوط به مراجعات سرپایی به پلی کلینیک بیمارستان قدیم (آیت الله کاشانی) است.

فخر با اذعان به این نکته که این پلی کلینیک تا آخر امسال به کار خود ادامه می دهد، افزود: در زمینه خدمات بستری کیفیت خدمت رسانی ما به لحاظ نرم افزاری در بیمارستان قدیم هم قابل قبول بود که سیستم های اعتبار بخشی و ترزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز این مسئله را تایید می کنند.

افزایش رضایتمندی بیماران در بیمارستان پیامبر اعظم (ص)

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمان یادآور شد: فضای فیزیک بیمارستان قدیم مناسب نبود و این مشکل ارزش کار کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی را تحت شعاع قرار می داد.

وی ادامه داد: هیپ بیمارستای در کرمان به لحاظ فضای فیزیکی و امکانات و تجیهزات با بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قابل رقابت نبوده و این بیمارستان می‌تواند رضایتمندی خوبی برای مردم به همراه داشته باشد.

این مسئول اذعان داشت: حجم مراجعات سرپایی در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) همچنان بالا خواهد بود و این در حالی است که در گذشته در خدمات سرپایی دچار مشکل بودیم اما پلی کلینیک بیمارستان قدیم تا پایان سال به کار خود ادامه می دهد.

فخر در خصوص علت تغییر نام بیمارستان آیت الله کاشانی به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) ابراز داشت: دلیل این امر علاوه بر اثرات روانی مثبت بر روحیه بیمارن، اطمینان خاطری است که نام پیامیر اعظم (ص) می تواند برای مراجعین به همراه داشته باشد.

ساختمان بیمارستان آیت الله کاشانی تبدیل به پارکینگ می شود

وی در خصوص زمان از سیکل خارج شدن ساختمان قدیمی بیمارستان آیت الله کاشانی، گفت: متعهد شده ایم که ساختمان های قدیمی بیمارستان قبلی تخریب و تبدیل به پارکینگ کنیم.

فخر ابراز داشت: براین اساس تنها دو ساختمان پلی کلینیک و اداری بیمارستان قدیم باقی می ماند که ساختمان ادارای تبدیل به مهد کودک و ساختمان پلی کلینیک تبدیل به انبار می شود.