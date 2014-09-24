اولین گروه از حجاج اردبیلی به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بدرقه زائران حج در فرودگاه مرکز استان اضافه کرد: اولین گروه از حجاج اردبیلی با پرواز شماره 1575 با 229 نقر از فرودگاه اردبیل به جده اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این پرواز بامداد امروز از جده به اردبیل رسیده بود، یادآور شد: امسال 458 زائر اردبیلی در قالب چهار کاروان با دو پرواز از نوع ایرباس300 متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی در روزهای دوم و سوم مهرماه از طریق فرودگاه اردبیل به فرودگاه جده اعزام می شوند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تاکید کرد که دومین پرواز زائران این استان نیز صبح روز پنجشنبه با 229 زائر از طریق این فرودگاه به جده و سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به آمادگی نیروها و تجهیزات فنی و عملیاتی این فرودگاه یادآور شد: هم اکنون به ‌منظور تسهیل در اعزام زائران تمامی بخش‌های فنی و نیز ایستگاه‌ سیستم‌های ناوبری و کمک ناوبری، ارگان‌ها و نهادهای مستقر در این فرودگاه و تمامی پرسنل مرتبط با عملیات حج در آمادگی کامل به سر می‌برند.

هاشمی با بیان اینکه همه امکانات رفاهی، خدماتی و امنیتی در فرودگاه فراهم و محل مناسبی برای اسکان و استقرار مستقبلین و پارکینگ خودروها تدارک شده از مردم و استقبال کنندگان خواست برای ایجاد سهولت درجابجایی حجاج و جلوگیری از ترافیک شدید و ازدحام جمعیت در فرودگاه و مسیرهای منتهی به آن، از آوردن خودروهای اضافی و جمعیت همراه بیشتر خودداری کنند.



وی تاکید کرد که امسال فرودگاه اردبیل تدابیر و برنامه های مناسب و موثر برای جلب رضایت و تسهیل در امر جابجایی حجاج و رفع مشکلات مستقبلین اتخاذ کرده است.

این مسئول با اشاره به مشکلات برطرف شده سال قبل در زمینه اعزام حجاج و نیز رفاه مستقبلین متذکر شد: امسال برای حل مشکل پارک خودرو مستقبلین، ظرفیت پارکینگ فرودگاه به سه هزار خودرو افزایش یافته است.