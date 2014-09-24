پیش بینی 5 هزار کشتار در روز عید قربان/ احداث کشتارگاه در غرب مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علوی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع احداث کشتارگاه غرب مشهد در دستور کار بوده و اکنون این طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی از وجود 38 کشتارگاه در سطح استان خبر داد و افزود: 3 کشتارگاه صنعتی و مابقی کشتارگاه سنتی است.

وی با اعلام اینکه جلسه کارگروه فعال کشتارگاه ها یک هفته مانده به عید قربان برگزار می شود، افزود: این جلسه برای نیروهای انسانی، انتظامی و بهداشت به منظور ترویج کشتار ایمن و سالم برگزار می شود.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی بیان کرد: پیش بینی می شود در روز عید قربان امسال 4 تا 5 هزار کشتار در کشتارگاه های استان انجام شود اما بازهم نمی توان آمار قطعی را در این خصوص اعلام کرد زیرا میزان کشتار دام بستگی به تعداد متقاضی و استقبال مردم دارد.

علوی عنوان کرد: مهمترین مکانی که باید برای کشتار مدنظر قرارگیرد کشتارگاه های صنعتی است البته در خیریه هایی که کشتارگاه های بزرگ و ایمن دارند به صورت موقت کشتار دام زیرنظر بهداشت انجام می شود.