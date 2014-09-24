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۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

علوی:

پیش بینی 5 هزار کشتار در روز عید قربان/ احداث کشتارگاه در غرب مشهد

پیش بینی 5 هزار کشتار در روز عید قربان/ احداث کشتارگاه در غرب مشهد

مشهد – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی از احداث کشتارگاه غرب مشهد خبر داد و افزود: پیش بینی می شود در روز عید قربان امسال 4 تا 5 هزار کشتار در کشتارگاه های استان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی علوی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع احداث کشتارگاه غرب مشهد در دستور کار بوده و اکنون این طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارد.
 
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی از وجود 38 کشتارگاه در سطح استان خبر داد و افزود: 3 کشتارگاه صنعتی و مابقی کشتارگاه سنتی است.
 
وی با اعلام اینکه جلسه کارگروه فعال کشتارگاه ها یک هفته مانده به عید قربان برگزار می شود، افزود: این جلسه برای نیروهای انسانی، انتظامی و بهداشت به منظور ترویج کشتار ایمن و سالم برگزار می شود.  
 
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی بیان کرد: پیش بینی می شود در روز عید قربان امسال 4 تا 5 هزار کشتار در کشتارگاه های استان انجام شود اما بازهم نمی توان آمار قطعی را در این خصوص اعلام کرد زیرا میزان کشتار دام بستگی به تعداد متقاضی و استقبال مردم دارد.
 
علوی عنوان کرد: مهمترین مکانی که باید برای کشتار مدنظر قرارگیرد کشتارگاه های صنعتی است البته در خیریه هایی که کشتارگاه های بزرگ و ایمن دارند به صورت موقت کشتار دام زیرنظر بهداشت انجام می شود.
 
به گفته وی کشتار در معابر عمومی ممنوع بوده و پیگیر قانونی دارد و در حال حاضر مجموعه های خیریه ای کشتارها را به سمت کشتارگاه ها هدایت کرده اند.
کد مطلب 2377086

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