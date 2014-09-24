فرماندار جدید دلگان معرفی و منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بامری صبح امروز طی مراسمی با حضور استاندار به عنوان فرماندار جدید دلگان معرفی و به طور رسمی سکان هدایت این فرمانداری را در دست گرفت.

استاندار سیستان و بلوچستان در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس بیان داشت: شهرستان های تازه تاسیس استان از جمله دلگان به لحاظ اعتبار در اولویت بشتری قرار دارند.

علی اوسط هاشمی با بیان اینکه امسال 320 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی به شهرستان دلگان اختصاص یافت بیان داشت: مجموع اعتبار سال گذشته شهرستان دلگان 45 میلیارد ریال بود که امسال این اعتبار با رشد هفت برابر به رقم 320 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل و ظرفیت کشاورزی در این شهرستان و در راستای ایجاد اشتغالزایی اظهار داشت: بیش از 3 هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان با کمک دولت به آبیاری تحت فشار تجهیز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم هوشنگ بامری به عنوان فرماندار جدید دلگلان معرفی و از زحمات رضا مشکی فرماندار سابق این شهرستان طی مراسمی قدردانی شد.

هوشنگ بامری دارای مدرک تحصیلی مهندسی عمران است و پیش از این به عنوان شهردار گلمورتی مرکز شهرستان دلگان و بخشدار مرکزی دلگان اشتغال به کار داشته است.