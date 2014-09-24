مجموعه برنامه "دلتنگی آسمان" در نوروزخانه منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی برگزار شد شاعران دفاع مقدس تازه‌ترین آثار خود را برای مخاطبان قرائت کردند.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس تکریم از ارزش های اسلامی و انقلابی و همچنین یادآور رشادت های دلاورمردان غیور ایران زمین است.

رضا مسرور افزود: دفاع مقدس زمینه ساز عزت و عظمت ایران اسلامی است که باید دستاوردهای آن به شکل ارزنده ای در جامعه تبیین شود.

وی همچنین با بیان این که امنیت یکی از بزرگ ‌ترین نعمت های خداوند منان به بندگان است که به خون های پاک شهدا و رهنمودهای گرانقدر رهبر معظم انقلاب اسلامی به نحو ارزنده ای در کشور وجود دارد، اظهارداشت: دفاع مقدس دستاوردهای ارزنده و گرانقدری داشته است که باید برای انعکاس آن در جامعه تلاش شود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی ادامه داد: تبیین دستاوردهای دفاع مقدس به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بوده که باید بازماندگان هشت سال دفاع مقدس نسبت به بازخوانی این وقایع و دستاوردها برای نسل جوان جامعه تلاش کنند.

یکی از رزمندگان پرافتخار گیلانی نیز پس از پخش مستند زندگینامه وی که از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی تهیه شده بود به بازخوانی خاطرات خود از حضور در انقلاب، جنگ و سال‌های پس از آن اشاره کرد.

"حسن حسن نیا " علی‌ رغم مجروحیت‌ های پیاپی در جنگ، در فعالیت‌ های اجتماعی کارآفرینی و ورزشی سال‌های پس از آن شرکت داشته و اکنون سندی برقابلیت‌ های فراوان اهالی دفاع مقدس است.

به گزارش مهر، در برنامه "دلتنگی آسمان " جوانان، بسیجیان، رزمندگان و خانواده‌ های شهدای منطقه و معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و نیز گردشگران منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.