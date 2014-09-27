دبیر علمی اولین همایش مشترک علمی در حوزه شتابدهنده سیکلوترون کوچک در گفتگو با مهر گفت: بنا داریم در این ماه اولین همایش مشترک علمی ما بین دانشگاههای مهم ایران و کره را برگزار کنیم.

وی اذعان داشت: هدف از برگزاری این همایش ارتقاء تکنولوژی شتابدهنده سیکلوترون است که در این خصوص بحث و تبادل نظرهایی صورت می گیرد.

آفریده با بیان اینکه کره نزدیک به 20 سال است که در حوزه ساخت شتابدهنده سیکلوترون فعالیت دارد، یادآور شد: آخرین دانش علمی در خصوص تولید و ساخت شتابدهنده ها، بین ایران و کره جنوبی به اشتراک گذاشته می شود و همچنین تبادل نظری در خصوص تکنولوژی های روز دنیا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه کره جنوبی با رتبه بندی جهانی زیر 100 در این همایش حضور دارد، افزود: دانشگاههای شهیدبهشتی، تهران و سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه دانش های بنیادی در این همایش حضور دارند محوریت این برنامه با دانشگاه امیرکبیر است. البته دانشگاههای دیگر در ایران نیز می توانند در این همایش شرکت کنند.

آفریده خاطر نشان کرد: این همایش علمی از 29 مهر ماه سال جاری تا اول آبان در دانشگاه امیرکبیر برگزار خواهد شد.