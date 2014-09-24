  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۰

در ادامه عملیات ارتش عراق؛

90 درصد منطقه الصدور در دیالی پاکسازی شد

90 درصد منطقه الصدور در دیالی پاکسازی شد

پاکسازی قسمت اعظم منطقه الصدور در دیالی از لوث داعش و هلاکت تعدادی از سرکرده های آنها در المقدادیه از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در دیالی اعلام کرد: 90 درصد از منطقه الصدور از لوث داعش پاکسازی و تعدادی از ادوات آنها منهدم شده است.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی پلیس و ارتش با حمایت نیروهای مردمی ظهر امروز به وقت محلی عملیات امنیتی در منطقه گردشگری الصدور و روستای بابلان در نزدیکی آن انجام دادند که در نتیجه آن،90 درصد از منطقه پاکسازی شد و  هفت تروریست داعشی به هلاکت رسیدند.

به گفته این منبع نیروهای امنیتی در فاصله 10 متری از سده الصدور که طی هفته هاق قبل به تسلط داعش درآمده مستقر هستند.

در دیالی منابع امنیتی از هلاکت پنج تروریست وابسته به داعش از جمله یک سرکرده این گروهک در روستاهای الجزیره و التایه در المقدادیه در شمال شرق بعقوبه خبر دادند.

کد مطلب 2377116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها