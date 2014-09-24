90 درصد منطقه الصدور در دیالی پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در دیالی اعلام کرد: 90 درصد از منطقه الصدور از لوث داعش پاکسازی و تعدادی از ادوات آنها منهدم شده است.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی پلیس و ارتش با حمایت نیروهای مردمی ظهر امروز به وقت محلی عملیات امنیتی در منطقه گردشگری الصدور و روستای بابلان در نزدیکی آن انجام دادند که در نتیجه آن،90 درصد از منطقه پاکسازی شد و هفت تروریست داعشی به هلاکت رسیدند.

به گفته این منبع نیروهای امنیتی در فاصله 10 متری از سده الصدور که طی هفته هاق قبل به تسلط داعش درآمده مستقر هستند.

در دیالی منابع امنیتی از هلاکت پنج تروریست وابسته به داعش از جمله یک سرکرده این گروهک در روستاهای الجزیره و التایه در المقدادیه در شمال شرق بعقوبه خبر دادند.