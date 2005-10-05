تهران و شهرهاي مرزي شمال و جنوب كشور بيشترين مصرف خون را دارند

دكتر حسن ابوالقاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اگر روزي بيماري از نداشتن خون و فرآورده خوني دچار مشكلات شود همان شرايط بحراني نظير زلزله حاكم است بنابراين همه بايد احساس مسووليت را داشته باشند به گونه اي كه اهداي خون را در تقويم زندگي خود قرار دهند.

وي اظهار داشت: هم اكنون از زمان قبل از شروع ماه رمضان مشكلات مربوط به كمبود خون در برخي نقاط كشور ايجاد شده كه البته خيلي حاد نيست چون به طور طبيعي بايد هميشه مازاد بر مصرف خون در كشور وجود داشته باشد تا گروه هاي خوني نادر هم پيدا شود.

رييس سازمان انتقال خون تصريح كرد: شرايطي مقدار زيادي خون هم وجود داشته باشد اما براي اينكه گروه خوني نادر به اندازه كافي به صورت ذخيره وجود داشته باشيم، هميشه بايد مازاد بر مصرف مقدار زيادي خون وجود داشته باشد تا خون هاي گروه منفي در گروه هاي نادر در آن خون ها نيز يافت شود.

وي گفت: در مناطقي همچون شهرهاي واقع در نوار مرزي جنوب و شمال كشور كه در آنها بيماري خوني ارثي نظير بيماري تالاسمي شايع تر است، كمبود خون بيشتر مشاهده مي شود چون مصرف خون در اين شهرها زيادتر است . همچنين در برخي نقاط نظير تهران به علت ارجاع تعداد زيادي از بيماران شهرستاني براي انجام عمل جراحي و درمان سرطان ها به بيمارستان هاي آن مصرف خون زياد است ، بنابراين بايد ذخاير خون متناسب با نيازهاي اين مناطق باشد.

ابوالقاسمي با اشاره به اين مطلب كه اهداي خون نه تنها براي افراد سالم زياني ندارد بلكه از ابتلاي آنها به بيماريها نيز جلوگيري مي كند، گفت : سيستم خون سازي بدن به گونه اي است كه در مدت كوتاهي اين مقدار خون گرفته شده، با افزايش جريان خون در بدن جايگزين مي شود اما مهمترين مزاياي اهداي خون انجام عمل انسان دوستانه است.