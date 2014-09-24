کاهش تولید ثروت در روستاهای لرستان/ سرشماری کشاورزی زمینه ساز شناسایی مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر،‌ ابراهیم معظمی گودرزی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از مرکز سرشماری عمومی کشاورزی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان لرستان محرومیت هایی وجود دارد که باعث مهاجرت جوانان به کلان شهرها و کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نهایت کاهش تولید ثروت در روستاها شده است.

وی گفت: درصدد هستیم مدیران استان را از طریق آمار و اطلاعات جدید بخش کشاورزی در جریان کمبودها و چالش های فراروی این بخش قرار دهیم.

مدیر کل دفتر فرهنگی،‌ بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران در تشریح اهداف و مزیت های اجرای طرح سرشماری کشاورزی در کشور عنوان کرد: اجرای این طرح فرصتی را برای مدیران و برنامه ریزان کشور ایجاد می کند تا به طور دقیق از مشکلات و چالش های موجود در بخش کشاورزی آگاه شوند.

وی افزود: نتایج این سرشماری به مدیران استانی کمک می کند تا ضمن شناسایی ظرفیت ها و مزیت های بخش کشاورزی در منطقه برنامه های جدیدی را برای استفاده بهتر از این بخش و حل مشکلات آن داشته باشند.

معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این سرشماری هر 10 سال یکبار انجام می شود بیان داشت: پس ازپایان این سرشماری اطلاعات حاصل از آن را با اطلاعات سرشماری سال 82 مقایسه و روند فعالیت های انجام گرفته در طول 10 سال گذشته را با یکدیگر مقایسه می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود از حضور 150 آمارگیر در رده های اجرایی طرح سرشماری کشاورزی در استان لرستان خبر داد و گفت: از این تعداد 33 نفر مدیران اجرایی، معاونان و مسئولان اجرایی استان را شامل می شود.

معظمی گودرزی همچنین گفت: 24 کارشناس و مسئول فنی در شهرستان خرم آباد و 279 نفر در کل رده های اجرایی استان از 5 مهر ماه تا 18 آبان ماه سال جاری به مدت 45 روز اجرای طرح سرشماری کشاورزی را در استان لرستان برعهده دارند.

مدیر کل دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران همچنین از تهیه امکانات مورد نیاز برای اجرای این طرح در لرستان خبر داد و گفت: همه امکانات مورد نیاز برای اجرای سرشماری قبلا توسط مرکز آمار ایران در اختیار معاونان فنی قرار گرفته و تهمیدات لازم برای اجرای سرشماری اندیشیده شده است.

وی افزود: اجرای طرح سرشماری کشاورزی فردا به صورت آزمایشی در تمامی حوزه های جمع آوری اطلاعات انجام و آمادگی مجموعه همکاران برای آغاز سرشماری محک زده می شود.

معظمی گودرزی با اشاره به اینکه روش آمارگیری از طریق پرسشنامه کاغذی به پرسش نامه اینترنتی تغییر یافته است بیان داشت: در این روش اطلاعات به صورت مستقیم از شخص پاسخگو و از طریق تبلت های تهیه شده برای ماموران جمع آوری اطلاعات به سامانه مرکز آمار ایران در تهران منتقل می شود.

وی اضافه کرد: طی سال های 91 و 92 با اجرای آزمایشی ‌استفاده از تبلت برای جمع آوری اطلاعات، مشکلات موجود در زمینه انتقال الکترونیکی اطلاعات را با برگزاری دوره های آموزشی متداول و پشتیبانی در مرکز آمار ایران رفع کرده ایم و امیدواریم مشکل خاصی در این زمینه برای ماموران آمارگیری و کشاورزان پیش نیاید.