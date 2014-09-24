سرشماری عمومی کشاورزی فرصتی مناسب برای بخش کشاورزی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امید مقدم ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از 12 درصد تولید ناخالص ملی و 18 درصد اشتغال ایران مربوط به بخش کشاورزی است افزود: در این میان سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص استان زنجان به حدود 20 درصد می رسد و در استان یک سوم شاغلین استان در بخش کشاورزی کار می کنند.



وی با بیان اینکه نیاز های آماری و اطلاعات این بخش مهم است،اظهار کرد:در سطح مختلف تا سطح آبادی این سرشماری انجام می گیرد و تمام واحدهای تولید کشاورزی ثبت خواهد شد.



امید مقدم با اشاره به اینکه سرشماری اقدام ملی است،تصریح کرد:سرشماری کشاورزی،عمومی است و پوشش سراسری شدن روستایی و عشایری دارند و یک عزم ملی که پشت این طرح است را می طلبد.

مدیر کل آمارو اطلاعات استانداری زنجان، با تاکید بر اینکه همه دستگاهها مکلف به همکاری هستند افزود:استاندار رئیس ستاد سرشماری استان است و در این سرشماری فعالیت های نظیر زراعت،باغداری،کشت گلخانه ای،پرورش ماهی و کرم ابریشم،پرسش می شود.



امید مقدم به روش اجرای سرشماری در استان زنجان اشاره کرد و افزود:جمع آوری از طریق مصاحبه ماموران و به صورت حضوری است.



وی مدیران اجرایی استان را معاون برنامه ریزی استاندار و مدیر اجرایی شهرستان را فرمانداران اعلام کرد و ادامه داد:این سرشماری از 5 مهر تا 18 آبان انجام می شود.



امید مقدم از حذف کلیه فرم های کاغذی خبر داد و افزود: فرم های کاغذی در این سرشماری ها حذف و به تبلت منعکس شده است،تا سرعت و دقت در این آمارگیری بالا برود.