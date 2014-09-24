به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی با اشاره به تسریع در عملیات اجرایی طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان، گفت: در حال حاضر پیشرفت اجرایی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه نفت لاوان به بیش از 96 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هدف فعلی ایران خودکفایی در تولید بنزین و گازوئیل به عنوان دو فرآورده پرطرفدار نفتی است، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود با تکمیل طرح‌های جدید پالایشگاهی، بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا ابتدا در کلانشهرها و پس از آن در دیگر مناطق كشور توزیع خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تولید و توزیع از فرآورده‌های نفتی با استاندارد یورو۴ و ۵ اتحادیه اروپا از مهمترین برنامه های ملی صنعت نفت کشور است، اظهارداشت: این طرح دارای دو فاز افزايش كمي و كيفي توليد فرآورده نفتی است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه مرحله اول این طرح پالایشگاهی به منظور افزايش ظرفيت پالایش نفت از 30 به 63 هزار بشكه در روز، تيرماه سال گذشته به بهره برداري رسيد، بیان کرد: با اجرای فاز دو این طرح، ظرفیت تولید بنزین معمولی به 2 میلیون و 800 هزار لیتر، گازوئیل به یک میلیون و 700 هزار لیتر و گاز مايع به 210 تن در روز افزایش می یابد.

به گفته کاظمی، تولید بنزین سوپر به ميزان یک میلیون لیتر و گوگرد به ميزان 30 تن در روز به منظور هرضه به بازارهای داخلی و خارجی از دیگر اهداف طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان است.