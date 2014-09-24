خارگ به تعداد روزهای جنگ بمباران شد/ 120 هزار بوشهری عازم جبهه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری بعد از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از سربازان نمونه سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس نماد استقامت و عزتمندي ملت ايران است و يادآور رشادتهاي رزمندگان و سلحشوران انقلاب اسلامي است.
وی عزت و اقتدار و امنیت کنونی کشور را مرهون تلاشها و جانفشانیهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس دانست و افزود: به برکت خون شهیدان و نثار جان آنان امروز میتوانیم سربلند زندگی کنیم.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: در طول هشت سال دفاع مقدس همه ابرقدرتها تلاش کردند تا ایران اسلامی را به زانو درآورند ولی نتوانستند و موفق به این کار نشدند.
وی برخورداری جوانان ایران اسلامی از روحیه جهادی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل حضور و مقاومت در جبههها عنوان کرد و افزود: تقوا و ایمان و توجهات الهی و داشتن روحیه جهادی و ولایت پذیری از ویژگیهای رزمندگان و شهدای ما در دوران دفاع مقدس بود.
جمیری با اشاره به نقش بسیار مهم اثرگذار مادرات در تربیت جوانان و ایجاد روحیه جهادی و ایثار و اعزام و فرستادن جوانان به ویژه سربازان در ایام دفاع مقدس، اذعان داشت: بیش از 120 هزار نفر از استان بوشهر در دوران دفاع مقدس به جبهههای حق علیه باطل اعزام شدند.
وی اضافه کرد: سربازان در جزیره خارگ رشادتها و فداکاریهای بسیار زیادی داشتهاند و این جزیره به مدت روزهای جنگ برابر با دو هزار و 888 بار بمباران شد که سربازان در دفاع مقدس جانفشانی کردند.
جوانان با استفاده از تجربه بزرگان میتوانند دنیا را فتح کنند
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: سربازان در دوران دفاع مقدس کارهای بزرگی را انجام دادند و با تمام توان برای دفاع از این مرز و بوم تلاش کردند.
حجتالاسلام حسین دشتی با سفارش سربازان به تزکیه نفس و خود سازی بیان داشت: جوانان دارای تواناییهای بالایی هستند که میتوانند با استفاده از این توانمندیهای کارهای بسیار بزرگی را انجام دهند.
وی در ادامه خواستار استفاده جوانان از تجربه بزرگان شد و خاطرنشان ساخت: جوانان با آن شور و نشاط جوانی با استفاده از تجربه بزرگان میتوانند سختیها و بحرانها را مدیریت و همچنین دنیا را فتح کنند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) تصریح کرد: جوانان باید با الگو قرار دادن فرماندهان خود که یادگاران هشت سال دفاع مقدس هستند از آنان درس ایثار و از خودگذشتگی، پرهیزگاری، تقوا و وفا بیاموزند.
شایان ذکر است که در این آئین تعدادی از سربازان نمونه در سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تجلیل شدند.
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