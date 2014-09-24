اجراي طرح مشاركت توسعه اقتصادي روستاييان در كشور/ 63 هزار روستاي كشور داراي سكنه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سيد ابوالفضل رضوي، بعد از ظهر چهارشنبه در همايش توسعه روستايي استان يزد اظهار داشت: در اجراي اين طرح، توانمندسازي روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستاييان مدنظر قرار گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: در اجراي اين طرح، روستاييان با سرمايه گذاري هاي خود اقدام به تاسيس شركت هاي تعاوني مي كنند و دولت نيز سه برابر سرمايه روستاييان به آنها تسهيلات با سود چهار درصد و بازپرداخت سه تا هفت ساله پرداخت مي كند.

رضوي بيان كرد: ضمانت اين تسهيلات، يارانه افراد است و بازپرداخت آن يك سال پس از دريافت وام آغاز مي شود.

25 هزار روستا در كشور بيش از 20 خانوار جمعيت دارند

معاون مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور با اشاره به اينكه در حال حاضر 63 هزار روستا در سراسر كشور داراي سكنه هستند، عنوان كرد: 25 هزار مورد از اين روستاها داراي جمعيتي بالغ بر 20 خانوار هستند.

وي با اشاره به اينكه تنها در تعداد محدودي از روستاهاي كشور، درآمد خانوارهاي روستايي بيشتر از هزينه آنهاست، عنوان كرد: تنها در 9 استان كشور، روستاها در چنين شرايطي قرار دارند كه يزد نيز در زمره اين استان ‌هاست.

رضوي اظهار اميدواري كرد: با اجراي طرح مشاركت توسعه اقتصادي روستاييان، وضعيت معيشتي و درآمدي روستاييان در ساير استان‌هاي كشور نيز بهبود يابد.

لزوم تلاش مسئولان استانها براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان و ماندگاري آنها در روستاها

معاون مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور بر تلاش مسئولان استان ‌ها براي فراهم كردن شرايط مطلوب در روستاها براي ماندگاري روستاييان و جلوگيري از مهاجرت آنها تاكيد كرد.

معاون مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بحران آب در بخش كشاورزي بسيار جدي است، بر اجراي روش‌ هايي براي كاهش مصرف آب در حوزه كشاورزي تاكيد كرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 90 درصد آب‌ هاي موجود در كشور صرف كشاورزي مي ‌شود، خاطرنشان كرد: تنها 10 درصد آب ‌ها صرف امور صنعتي، بهداشتي و آشاميدني مي ‌‌شود.

روش هاي آبياري به منابع آب كشاورزي آسيب هاي جدي وارد مي كند

رضوي با بيان اينكه به رغم اطلاع كشاورزان از بحران بي‌ آبي، هنوز هم شاهد آبياري ‌هاي سنتي و غرقابي در اراضي كشاورزي هستيم، بيان كرد: اين روش‌ هاي آبياري به توليدات كشاورزي و منابع آب كشاورزي آسيب‌ هاي جدي وارد مي ‌كند.

معاون مركز توسعه روستايي و مناطق محروم كشور با تاكيد بر اينكه روش‌هاي نوين آبياري بايد جايگزين روش‌هاي سنتي شود، تصريح كرد: همانگونه كه امكانات نوين و مدرن در حوزه ارتباطات وارد روستاها شده، روش‌ هاي نوين و مكانيزه آبياري نيز بايد به روستاها وارد شود.

زمين هاي كشاورزي براي كاهش مصرف آب بايد تجميع شود

رضوي، خرد شدن زمين‌ هاي كشاورزي را يكي از مهمترين عوامل افزايش مصرف آب كشاورزي دانست و تاكيد كرد: براي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي بايد زمين ‌هاي كشاورزي را تجميع كنيم.

وي با اشاره به اينكه دولت حمايت‌هاي خوبي از كشاورزان براي توسعه آبياري‌ هاي نوين و مكانيزه دارد، بيان كرد: دولت 85 درصد هزينه آبياري قطره‌ اي را بلاعوض در اختيار كشاورزان قرار مي ‌دهد.