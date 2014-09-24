به گزارش خبرنگار مهر، روح الله رمضانی، غروب چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای هفته ازدواج در استان قم اظهار داشت: همزمان با سالروز پیوند آسمانی امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) که هفته ازدواج نامگذاری شده برنامههای مختلفی از سوی نهادهای مختلف و همچنین تشکلهای مردم نهاد و هیئتهای مذهبی در سطح استان قم برگزار میشود.
وی افزود: جشن هلهله فرشتهها به منظور فرهنگ سازی ازدواج آسان و بزرگداشت سالروز پیوند آسمانی امیرالمومنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در قم برگزار خواهد شد که این مراسم از سالهای گذشته مورد توجه و استقبال جوانان قرار گرفته که اداره کل ورزش و جوانان نیز از حامیان برگزاری این مراسم بوده است.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، افزود: در این مراسم ۱۱۰ جهیزیه که با کمک خیرین و برخی از نهادها تدارک دیده شده به زوجهای نیازمند اهدا خواهد شد تا بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
تجلیل از خیرین عرصه تهیه جهیزیه برای نیازمندان
وی گفت: مراسم تجلیل از فعالان و خیرین عرصه تهیه جهیزیه برای نیازمندان نیز در روز جمعه ۱۲ مهرماه در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار خواهد شد.
رمضانی افزود: در هفته ازدواج، بستههای فرهنگی به زوجهای جوان جامعه ورزشی استان قم اهدا و همچنین جشن ازدواج ۱۱۰ زوج نیز برگزار خواهد شد و به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان نمایشگاه پیوند آسمانی نیز با حضور غرفههای مختلف برپا خواهد شد.
وی عنوان کرد: به منظور انسجام بخشی به فعالیتهای خیرین در امر ازدواج، مجمع خیرین ازدواج تشکیل خواهد شد تا فعالیتها هماهنگتر صورت گیرد.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، به برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست استاندار قم اشاره کرد و ابراز داشت: در این جلسه تصمیمات خوبی در راستای ازدواج جوانان گرفته شد و دستگاههای مختلف اجرایی نیز آمادگی خود را برای مشارکت فعال در این عرصه اعلام کردند و با یکدیگر به منظور اجرای آن هم پیمان شدند.
گواهی گذراندن دوره آموزشی جزو مدارک وام ازدواج
وی با تقدیر از تصمیم دولت در زمینه تسهیل پرداخت وام ازدواج زوجها گفت: هر چند وقت یکبار با حضور بانکهای مختلف جلسهای به منظور بررسی چگونگی عملکرد آنان در زمینه پرداخت وامهای ازدواج برگزار خواهد شد و مشکلات مورد بررسی قرار میگیرد.
رمضانی افزود: مردم باید نسبت به حسابهای قرض الحسنه توجه بیشتری داشته باشند تا از این محل بانکها بتوانند مبالغ بیشتری را برای اختصاص به وام ازدواج در اختیار داشته باشند.
وی بیان داشت: در استان قم برای اولین بار در کشور طرحی را اجرا خواهیم کرد که بر اساس آن یکی از مدارک مورد نیاز دریافت وام ازدواج گواهی گذراندن دوره آموزشی اداره کل ورزش و جوانان است که زوجین بعد از دریافت این گواهینامه میتوانند وام خود را اخذ کنند.
معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، افزود: این کار به منظور آموزش بیشتر جوانان در زمینه مسائل مربوط به زندگی است و امیدواریم بتوانیم با ارتباط مستمری که با زوجین خواهیم داشت این دورههای آموزشی تا چهار سال بعد از ازدواج آنان ادامه یابد.
نظر شما