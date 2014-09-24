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۲ مهر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۰

عاشوری:

گفتمان ایثار و شهادت باید در جامعه ترویج شود

گفتمان ایثار و شهادت باید در جامعه ترویج شود

رشت – خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ترویج گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری شامگاه چهارشنبه در نشست با یادگاران هشت سال دفاع مقدس استان افزود: عزت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه جهانی مرهون فداکاری شهدا، جانبازان و ایثارگران بوده و باید تلاش کرد این ایثار و فداکاری به نسل جدید منتقل شود.

وی همچنین با اشاره به وجود امنیت پایدار در جامعه اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز جامعه به برکت خون شهدا و مجاهدت رزمندگانی که در دفاع از کیان اسلامی با اخلاص از جان خود گذشتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رژيم بعث عراق در 31 شهريور ماه سال 59 حملات همه جانبه اي را در طول هزار و 200 كيلومتر از مرزهاي كشور آغاز کرد.

وی افزود: در جنگ تحميلي هشت ساله يك وجب از خاك عزيز كشور تسليم دشمن نشد.

عاشوری با تصریح اینکه جنگ تحمیلی دومين جنگ طولاني قرن بيستم و حتی بزرگتر از جنگ جهاني دوم بوده است، اظهارداشت: رژيم بعث عراق با پشتيباني بيش از 37 كشور  و با انواع سلاح هاي ممنوعه عليه مردم بي دفاع استفاده كرد متاسفانه سازمان ملل متحد و جامعه جهاني هيچگاه اجماعي بر محكوميت عراق ترتيب ندادند.

وی اذعان داشت: هشت سال دفاع مقدس ملت ایران حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال، دفاع از جان، مال، شرف و ناموس بود و این موارد از جمله مصادیق دفاع مشروع و هر دفاع مشروعی مقدس است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استراتژی دشمنان انقلاب اسلامی در طول 36 سال گذشته جزء شکست ملت، حبس شدن در جغرافیای درون و جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی نبوده است.


 

 

 

کد مطلب 2377209

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