ایجاد مدیریت فرهنگی و اجتماعی واحد در دستگاه های اجرایی گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش شامگاه چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان گیلان افزود: در حال حاضر اغلب دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان بصورت جزیره ای فعالیت می کنند که متاسفانه انجام کارهای جزیره ای باعث هدر رفت منابع و انرژی ارگان های مختلف خواهد شد.

وی همچنین اظهارداشت: فعالیت جزیره ای در خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی بازخورد تاثیرگذاری در جامعه نداشته زیرا هر دستگاه امکانات و اعتبارات محدود و در نهایت هدف گذاری محدودی دارد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: با ایجاد همبستگی، تبادل نظر، تجمیع اطلاعات و برنامه ریزی صحیح می توان گامی رو به جلو برای رفع آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جامعه برداشت.

وی در ادامه با بیان اینکه تک‌ محوری در امور گوناگون آفتی برای توسعه همه‌ جانبه جامعه است، افزود: تقویت ارزش‌ ها، مکارم اخلاق، کاستن ضد ارزش‌ ها در خانواده‌ ها، تقویت و ایجاد زیرساخت‌ های فرهنگی و اجتماعی می توان کمک های شایان توجهی به جلوگیری از بروز برخی علل آسیب‌ های اجتماعی کرد.

رنجکش همچنین سلامت جامعه را در گرو نشاط فرهنگی و تعالی معنوی شهروندان دانست و اظهارداشت: با مدیریت جهادی در عرصه‌ های فرهنگی جامعه می‌ توان شاهد رشد شاخص‌ های فرهنگی و کاهش آسیب‌ های اجتماعی شد.

وی تاکید کرد: فرهنگ‌ سازی در کنار حمایت‌ های قانونی و اجتماعی به تقویت روح معنویت در جامعه کمک خواهد کرد.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: توسعه اجتماعی باید محور برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه اقتصادی در برنامه ششم توسعه کشور باید همراه با تعادل اجتماعی و ملاحظات فرهنگی پیگیری شود، افزود: برنامه ششم توسعه مانند برنامه های گذشته فقط نباید یک برنامه اقتصادی جامع نگر باشد.

رنجکش با بیان اینکه جامعه با چالش های مختلف اجتماعی رو برو است، بر ضرورت ترویج فرهنگ سبک زندگی ایرانی - اسلامی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید متناسب با فرامین مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ سازی سبک زندگی ایرانی – اسلامی تلاش مضاعف داشته باشند.

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان اذعان داشت: هر دستگاه اجرایی باید برنامه های خود را در این زمینه ارائه دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه ترویج ارزش ها موجب تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه می شود، یادآورشد: شاخصه زندگی اسلامی تبعیت از دستورات الهی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است.