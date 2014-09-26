فوتبال بانوان ایران پیشرفت خوبی داشته است/ آینده درخشانی در پیش دارید

به گزارش خبرنگار مهر، جولی‌تئو از سنگاپور و کانسل‌ بی از استرالیا به عنوان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و هستر جانتی از استرالیا به عنوان نماینده یوفا ضمن سفر به ایران نشستی را با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار کردند و در خصوص توسعه ورزش بانوان به بحث و بررسی پرداختند.

"جولی تئو" در مورد این بازدید گفت: برای توسعه فوتبال بانوان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ماموریت دارم تا از کشورهای این قاره بازدید به عمل بیاورم. پیرو این ماموریت این هفته به تهران آمدم تا از امکانات و سطح پیشرفت فوتبال بانوان کشور شما دیدن کنم.

وی در مورد اهداف اصلی سفرش تصریح کرد: علاوه بر بازدید و آگاهی از سطح پیشرفت هدف دیگری هم داریم و آن این است که ببینیم چگونه می توانیم به توسعه فوتبال بانوان در ایران کمک کنیم.

خانم جولی تئو در ادامه پس از تعریف از فوتبال ایران، خاطرنشان کرد: در این چند ساله فعالیت های بسیار خوبی در ایران صورت پذیرفته و در حال حاضر تیم ملی خوبی را در اختیار دارید که این نشان می‎‌دهد در ایران به فوتبال زنان اهمیت داده شده است.

وی در پایان گفت: ما پس از بازدید از امکانات و محل تمرین و همچنین اردوی تیم ملی زنان ایران، یک برنامه و پیش نویس را به فدراسیون فوتبال ایران دادیم که در آن راهکار توسعه بهتر فوتبال بانوان لحاظ شده بود.