كاشفي خوانساري : آثار ادبي ديني از فقر غنا و عمق معرفتي رنج مي برند / به بيان ابتدايي ترين مسائل در آثارشان بسنده كرده اند ...

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان مطلب فوق افزود : اگر از بعد احساسي و تاريخي ماه رمضان بگذريم ، در بعد اعتقادي و عرفاني و احكام ، كمتر براي بچه ها كار جدي صورت گرفته است ، يعني در مورد مسائل اعتقادي روزه و مسائل اعتقادي مثل شب قدر و مناجات و ... كارهاي ناچيزي به حوزه ادبيات كودك و نوجوان راه يافته است .
دبيرفعلي هيات نظارت بر نشر كتاب كودك و نوجوان خاطر نشان ساخت : درمورد مسائل فقهي و احكام و روزه هم كارجدي براي كودك و نوجوان توليد نشده و عمده رويكرد ، رويكرد احساسي و يا بازگويي روايت هاي تاريخي بوده است ، چون در اين گونه اشعار ، عمدتا رويكرد احساسي حاكم بوده ، نتوانسته اند حق مطلب را ادا كنند .
سيد علي كاشفي خوانساري درادامه گفت : ابعاد مختلف روزه ، مانند مسائل اجتماعي ، اخلاقي و عبادي كمتر در آثار ادبي ما جلوه گرند، اگرچه كساني كه به اين حوزه وارد شده اند از روي صدق و علاقه بوده ، اما شايد اين كار را آسان گرفته اند و به ابتدايي ترين چيزهايي كه به ذهنشان رسيده است ، بسنده كرده اند و معمولا آثارشان از آن غناء و عمق لازم از نظر معرفتي برخوردار نيست.
كاشفي خوانساري تصريح كرد : در خصوص ورود نهاد دولتي به ادبيات آييني و ديني بايد بگويم كه اگر نهاد دولتي جديدي با اين موضوع تشكيل شود اصلا صحيح نمي باشد اما پيشنهاد من اين است كه يك نهاد و NGO هاي مردمي در ادبيات ديني شكل بگيرد و دولت از اين جريانهاي ادبي حمايت كند نه اينكه دخالت مستقيم داشته باشد.
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صدا و سيما با بمباران غير كارشناسانه مخاطبان توسط پيام هاي ديني نوعي احساس دافعه واستغناي كاذب براي آنها به وجود آورده است
اين نويسنده يادآور شد : مباحث نظري و جدي ادبيات ديني با مشكل اساسي در انتشار روبروست چرا كه به طور كلي چاپ منابع نظري و تئوريك در ايران به ندرت مورد استقبال واقع مي شود و آن تعداد ناشراني كه اين چنين آثاري را منتشر مي كنند عمدتا گرايشهاي روشنفكري دارند و تمايلي به نشر آثار تئوريك ديني ندارند و اينجا يكي از معدود مواردي است كه به نظر من دولت بايد دخالت داشته باشد و زمينه آثار پژوهشي درباره ادبيات ديني را فراهم كند.
كاشفي خوانساري در پايان گفت و گو با مهر اضافه كرد : آثار ديگر ديني به دليل فراواني آثار ضعيف در حوزه ادبيات ديني و آثار بد با كيفيت ادبي و هنري نازل باعث شده به نوعي زدگي در مخاطب ايجاد شود و صدا و سيما نيز با بمباران غير كارشناسانه مخاطبان توسط پيام هاي ديني نوعي احساس دافعه و همچنين احساس استغناي كاذب براي آنها به وجود آورده است ، به طوري كه مردم فكر مي كنند تمام مطالب و مسائل را در مورد رمضان و روزه و دين و ... مي دانند ولي با وجود اين همه تكرار و بمباران مخاطب ، آن ارزش علمي كه منتقل مي شود ، بسيار اندك است و اين اطلاعات ، بايد توسط « كتاب » تامين شود .
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