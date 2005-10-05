كاشفي خوانساري : آثار ادبي ديني از فقر غنا و عمق معرفتي رنج مي برند / به بيان ابتدايي ترين مسائل در آثارشان بسنده كرده اند ...

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان مطلب فوق افزود : اگر از بعد احساسي و تاريخي ماه رمضان بگذريم ، در بعد اعتقادي و عرفاني و احكام ، كمتر براي بچه ها كار جدي صورت گرفته است ، يعني در مورد مسائل اعتقادي روزه و مسائل اعتقادي مثل شب قدر و مناجات و ... كارهاي ناچيزي به حوزه ادبيات كودك و نوجوان راه يافته است .

دبيرفعلي هيات نظارت بر نشر كتاب كودك و نوجوان خاطر نشان ساخت : درمورد مسائل فقهي و احكام و روزه هم كارجدي براي كودك و نوجوان توليد نشده و عمده رويكرد ، رويكرد احساسي و يا بازگويي روايت هاي تاريخي بوده است ، چون در اين گونه اشعار ، عمدتا رويكرد احساسي حاكم بوده ، نتوانسته اند حق مطلب را ادا كنند .

سيد علي كاشفي خوانساري درادامه گفت : ابعاد مختلف روزه ، مانند مسائل اجتماعي ، اخلاقي و عبادي كمتر در آثار ادبي ما جلوه گرند، اگرچه كساني كه به اين حوزه وارد شده اند از روي صدق و علاقه بوده ، اما شايد اين كار را آسان گرفته اند و به ابتدايي ترين چيزهايي كه به ذهنشان رسيده است ، بسنده كرده اند و معمولا آثارشان از آن غناء و عمق لازم از نظر معرفتي برخوردار نيست.

كاشفي خوانساري تصريح كرد : در خصوص ورود نهاد دولتي به ادبيات آييني و ديني بايد بگويم كه اگر نهاد دولتي جديدي با اين موضوع تشكيل شود اصلا صحيح نمي باشد اما پيشنهاد من اين است كه يك نهاد و NGO هاي مردمي در ادبيات ديني شكل بگيرد و دولت از اين جريانهاي ادبي حمايت كند نه اينكه دخالت مستقيم داشته باشد.

صدا و سيما با بمباران غير كارشناسانه مخاطبان توسط پيام هاي ديني نوعي احساس دافعه واستغناي كاذب براي آنها به وجود آورده است

وي در ادامه افزود: به گمان من بايد نهادي شكل گيري شود كه در آن متخصصين ادبيات ديني و متون ديني و عرفاني حضور داشته باشند زيرا نمي شود تمامي امور را به عهده نويسندگان گذاشت، خيلي وقتها نويسندگان اطلاعات لازم را در اين زمينه ندارند. در اين صورت مي توان با بهره گيري از معارف اسلامي و متون ديني و منابع عرفاني جلوه هاي بيشتر و عميق تري را از بركات ماه مبارك رمضان و پيچيدگي ها و ظرايف آن شناسايي و در قالب ادبيات عرضه كرد.

اين نويسنده يادآور شد : مباحث نظري و جدي ادبيات ديني با مشكل اساسي در انتشار روبروست چرا كه به طور كلي چاپ منابع نظري و تئوريك در ايران به ندرت مورد استقبال واقع مي شود و آن تعداد ناشراني كه اين چنين آثاري را منتشر مي كنند عمدتا گرايشهاي روشنفكري دارند و تمايلي به نشر آثار تئوريك ديني ندارند و اينجا يكي از معدود مواردي است كه به نظر من دولت بايد دخالت داشته باشد و زمينه آثار پژوهشي درباره ادبيات ديني را فراهم كند.

كاشفي خوانساري در پايان گفت و گو با مهر اضافه كرد : آثار ديگر ديني به دليل فراواني آثار ضعيف در حوزه ادبيات ديني و آثار بد با كيفيت ادبي و هنري نازل باعث شده به نوعي زدگي در مخاطب ايجاد شود و صدا و سيما نيز با بمباران غير كارشناسانه مخاطبان توسط پيام هاي ديني نوعي احساس دافعه و همچنين احساس استغناي كاذب براي آنها به وجود آورده است ، به طوري كه مردم فكر مي كنند تمام مطالب و مسائل را در مورد رمضان و روزه و دين و ... مي دانند ولي با وجود اين همه تكرار و بمباران مخاطب ، آن ارزش علمي كه منتقل مي شود ، بسيار اندك است و اين اطلاعات ، بايد توسط « كتاب » تامين شود .