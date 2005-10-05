4 افسر ارتش در پاكستان به اعدام محكوم شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه ديلي تايمز، يك مقام پاكستاني كه خواست نامش فاش نشود، گفت : "چهارمقام ارشد ارتش به دليل تلاش براي سوء قصد به جان رئيس جمهوري پاكستان به مرگ و 2 تن ديگر به حبس ابد محكوم شدند ".



اين افراد دريك توطئه توسط مقامات برجسته نيروي هوايي پاكستان براي كشتن پرويزمشرف رئيس جمهوري پاكستان دست داشتند .



اين افراد در 14 دسامبر سال 2004 به هنگام عبور رئيس جمهوري پاكستان از پلي در راولپندي ، آن را منفجر كردند كه مشرف از اين حادثه به سختي جان سالم بدر برد .



از سويي به گزارش بي بي سي، نيروهاي امنيتي پاكستان روزگذشته لطيف الله حكيمي سخنگوي ارشد طالبان را در منطقه بلوچستان دستگير كردند .

لطيف الله حكيمي، تاكنون چندين بار به نمايندگي ازجانب طالبان، اطلاعيه هايي منتشر و مدعي شده بود كه طالبان مسئول حملات به نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا در افغانستان بوده است .

چهارسال پيش ، هنگامي كه رژيم طالبان سقوط كرد، مقامات پاكستان از حمايت علني از طالبان دست برداشتند ولي متحدين غربي پاكستان، همواره پاكستان را متهم مي كردند كه ارتباط خود با طالبان را كاملا قطع نكرده است.

دولت حامد كرزاي نيز بارها پاكستان را متهم كرده بود كه اقدام جدي براي جلوگيري از عمليات طالبان و شبه نظامي هاي ديگري كه در پاكستان مستقر هستند ،انجام نداده است.

به همين جهت، دستگيري سخنگوي طالبان نشان مي دهند كه پاكستان در تلاش است تا عكس اين ادعا را ثابت كند .

تحليلگران براين باورند كه دستگيري حكيمي در مقايسه با دستگيري بسياري از فرماندهان نظامي طالبان ضربه شديدتري به طالبان وارد مي كند زيرا وي سخنگو و نماينده اين گروه محسوب مي شد.



شايان ذكر است طي دو سال گذشته تاكنون رئيس جمهوري پاكستان از چند سوء قصد به جانش نجات يافته است و مسئولان پاكستان چند ماه پيش از خنثي كردن طرح جديد گروه القاعده براي ترور مشرف خبرداده بودند.

