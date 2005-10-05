رانندگان مسن بيش از ديگران تصادف مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك كارشناس برنامه ريزي شهري با اعلام اين مطلب هم زمان با هفته جهاني سالمند ، احتياط و دقت بيشتر و شتاب و سرعت كمتر در رانندگي را از جمله ويژگي هاي مثبت رانندگان مسن نسبت به ساير رانندگان به ويژه رانندگان جوان بر شمرد.

شهرام جباري زادگان با تاكيد بر تاثير مستقيم كاهش ديد ناشي از افزايش سن در نحوه رانندگي ، اظهار داشت : بدون ترديد ضعف بينايي در ايفاي وظايف اوليه رانندگي از جمله احاطه به محيط ، عكس العمل به موقع و تخمين سرعت كاملا موثر است.

وي بيماري چشمي آب مرواريد را از جمله عوارض جسمي سالمندي اعلام كرد و افزود: رانندگان مبتلا به اين بيماري چشمي مسير انتخابي را در مدت زمان بيشتري نسبت به ساير رانندگان طي كرده، مهارت كمتري از خود بروز داده و عكس العمل ضعيف تري از خود نشان مي دهند.

اين كارشناس مسائل شهري با بيان اينكه افراد سالمند همان طور كه هنگام پياده روي به آرامي و آهستگي گام بر مي دارند، در حين رانندگي نيز با عجله و سرعت كمتري حركت مي كنند، تصريح كرد: بهتر است رانندگان مسن از رانندگي در ساعات اوج ترافيك تهران پرهيز كنند.

جباري زادگان در پايان با اشاره به حساسيت افراد سالمند نسبت به نور محيط گفت: با توجه به اين كه رانندگان مسن نسبت به نور حساس تر مي باشند و قدرت تشخيص اشيا در نور كم را ندارند، توصيه مي شود در نور شديد آفتاب در روز و نيز در تاريكي هوا در شب از رانندگي خودداري كنند.