آقاي سروش همانطور كه عيار دموكراسي در ايران را 24 ساعته زير نظر دارد، در نقد سياست انگليس و آمريكا هم بي تفاوت نباشد

مسعود رضايي، صاحبنظر و پژوهشگر " دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران" در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" در خصوص اظهارات بي سابقه دكتر عبدالكريم سروش در خصوص مقدسات مكتب اهل بيت(ع) گفت : براي اينكه افكار سروش در بحث اخير پي ببريم بايد به لايه هاي دروني و سابقه افكار و تئوري هاي ايشان توجه كنيم. آقاي سروش بحث " تشيع غالي" در نقد تفكر شيعي را مطرح مي كند ، اما بايد اين سئوال را مطرح كرد كه اصولا ديدگاه ايشان در خصوص اصل دين و نبوت چيست.



نقد و نفي سروش نبايد مانع از پرداختن به مساله خرافات زدايي از اجتماع باشد، قطعا خرافات آفت و آسيبي بزرگ براي هرجامعه و ملت است و سخنان اخير سروش بايد تلنگري باشد براي خرافه زدايي، اما متاسفانه با توجه به شواهد و قرائن بايد گفت ، آن چيزي كه ايشان دنبال مي كند، يك بحث علمي و آكادميك نيست، بلكه مستمسكي است براي پيش بردن يك جريان سياسي آنهم به قيمت قرباني كردن و جسارت در مباني اعتقادي و ارزشي نشيع.

اين صاحبنظر امور سياسي-تاريخي گفت : آنچه كه در بررسي آراي سروش به ذهن مي آيد اين است كه ما چيزي به طور خاص و چارچوب بندي شده و مدون و مشخص با عنوان " اسلام" پيدا نمي كنيم ، " تعريفي كه سروش از "دين" عنوان مي كند، كاملا در قالب تجربه هاي شخصي است و ديندار از نظر سروش كسي است كه " تجربه شخصي ديني" داشته باشد ، دين در گفتمان سروش، تبديل به يكسري "تصورات انتزاعي -شخصي" تبديل مي شود.

رضايي با اشاره به سابقه بيان چنين سخناني از سوي سروش گفت: دكتر سروش اين تعبير غلط و انحرافي را حتي در مورد شخص " رسول اكرم(ص)" هم بكار برده است، در مقدمه مقاله معروف " بسط تجربه نبوي" سروش قريب همين مضمون را مي گويد و مي نويسد كه حضرت محمد(ص) در آن شبي كه در غار حراء بود؛ چنين "پنداشت" كه گويي فرشته اي بر او نازل شده و آياتي را قرائت مي كند. لفظ " گويي" در جايي به كار برده مي شود كه به تصورات و اوهام افراد مربوط مي شود.سروش مدعي مي شود كه پيامبري حضرت محمد(ص) مشحون از شرايط خاص جزيره العرب است و حتي پا را از اين فراتر نهاده و مي گويد: وحي ثابت است و هر پيامبر با توجه به شرايط زمان و مكاني و شخصيتي خود، "تجربه اي " از اين وحي دارد!

وي نتيجه گرفت: بنابراين سخنان اخير سروش در خصوص امامت و ولايت -در مقايسه با سخنان قبلي اش در خصوص نبوت- از اين نظر چندان عجيب نيست؛ واقعيت اين است كه آقاي سروش داراي تشابهات فكري قابل توجهي با برخي روشنفكران نوگراي اهل سنت است كه انها هم شبهاتي را در مورد نبوت بيان مي كنند.

رضايي با تاكيد بر ترجمه اي بودن ايده پردازي هاي سروش گفت: افكار سروش در حقيقت ترجمان و برگرفته از "كلام جديد مسيحي" است كه بعد از رنسانس به صورت گفتمان غرب درآمد ، بر اساس اين تفكر ، دين بايد به حاشيه برود و از صحنه اجتماع كنار رود.

اين صاحبنظر امور تئوريك خاطرنشان كرد: " مكتب اهل بيت(ع) مجموعه اي از اعتقاداات و آموزه ها است كه باعث شده ملت ايران در طول تاريخ ، مقاوم و پايدار باشد و پيروي از امامت باعث شده است ملت ايران در رفتارهاي اجتماعي و سياسي اش، به عنوان ملتي نمونه و جاوداني مطرح باشد، تخريب آموزه هاي شيعي و تلاش در جهت جايگزين كردن تفكرات غربي به جاي آنها مقاومت ملي ما را در برابر بيگانگان تنزل خواهد داد.



از آقاي سروش انتظار مي رود همانطور كه عيار دموكراسي را 24 ساعته در مورد ايران زير نظر دارد، در نقد سياست و حكومت انگليس و آمريكا و قدرت هاي بزرگ هم سخن بگويد و بي تفاوت نباشد، در مورد تناقض ادعا و عمل غرب در حقوق بشر و دموكراسي سخن بگويد. مسعود رضايي:

وي در توضيح چرايي سخنان جنجالي دكتر سروش گفت : البته اين عادت و رويه دكتر سروش است كه بعد از هرواقعه مهمي كه در كشور صورت مي گيرد، بحث هاي خاص و جهت داري را مطرح مي كند تا هم خودي نشان بدهد و هم به مجموعه هوادارانش خط بدهد، مثلا بعد از دوم خرداد 76 هم كه يك انتخاب پرشكوه برگزار شد و مردم سالاري ديني تجلي درخشاني يافت، آقاي سروش بلافاصله نامه اي به آقاي خاتمي نوشت و چنان تصوير سياهي از كشورو عيار دموكراسي در آن به نمايش گذاشت كه گويي تا قبل از دوم خرداد، هيچ نسيمي از آزادي در كشور وجود نداشته است.در انتخابات سوم تير 84 هم نظير آن حركت از طرف آقاي سروش انجام شد و ايشان با مسمتسك قرار دادن تشيع غالي و ...يك حركت كاملا سياسي را دنبال و هدايت مي كند و دنباله هاي داخلي اين جريان در كشور نيز همان ساز را كوك مي كنند.

رضايي حركت اخير سروش را "سياه نمايي از اوضاع كشور ، دقيقا شبيه به كار برخي فيلمسازان موسوم به "جشنواره اي" توصيف كرد و گفت سخنان سروش دقيقا مثل برخي فيلمسازان جشنواره اي است كه براي جلب نظر و خوشايند غربي ، به ارائه فيلم هاي تلخ و سياه و تاريك از ايران مي پردازند.

وي گفت : از آقاي سروش انتظار مي رود همانطور كه عيار دموكراسي را 24 ساعته در مورد ايران زير نظر دارد، در نقد سياست و حكومت انگليس و آمريكا و قدرت هاي بزرگ هم سخن بگويد و بي تفاوت نباشد، در مورد تناقض ادعا و عمل غرب در حقوق بشر و دموكراسي سخن بگويد.

رضايي با بيان اين نكته كه انتقاد از ديدگاههاي دكتر سروش نبايد باعث غفلت جامعه از مساله "خرافات" شود، گفت : البته نقد و نفي سروش نبايد مانع از پرداختن به مساله خرافات زدايي از اجتماع باشد، قطعا خرافات آفت و آسيبي بزرگ براي هرجامعه و ملت است و سخنان اخير سروش بايد تلنگري باشد براي خرافه زدايي، اما متاسفانه با توجه به شواهد و قرائن بايد گفت ، آن چيزي كه ايشان دنبال مي كند، يك بحث علمي و آكادميك نيست، بلكه مستمسكي است براي پيش بردن يك جريان سياسي آنهم به قيمت قرباني كردن و جسارت در مباني اعتقادي و ارزشي نشيع.