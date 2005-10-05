مجلس نظارتش را بر اجراي قوانين بيشتر كند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" عسگري نماينده مشهد و نايب رئيس كميسيون اصل نود در جلسه علني صبح امروز مجلس با اشاره به بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس از هيات رئيسه علاوه بر رسيدگي به لايحه نظام پرداخت حقوق هماهنگ كارمندان؛ خواست مجلس نظارتش را به اجراي قوانيني كه در مجلس مصوب مي شود را بيشتر كند.

وي در ادامه با اشاره به اصل 90 قانون اساسي از هيات رئيسه مجلس خواست تا به شكايات مردم از نمايندگان مجلس رسيدگي كند و اين شكايات را به قوه قضائيه ارجاع دهد.

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر عسگري گفت: كميسيون اصل 90 يكي از كميسيونهاي مهم مجلس به حساب مي آيد كه ما نيز احترام خاصي براي اين كميسيون قائل هستيم.

وي در پايان گفت: مجلس به تمامي شكايات كه از نمايندگان مي شود رسيدگي خواهد كرد و اين شكايات را به قوه قضائيه ارجاع خواهد داد و از سوي ديگر قوه قضائيه نيز موظف است اينگونه شكايات را به سرعت رسيدگي كند.