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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۷

بر اساس گزارش سازمان ملل

500 ميليون جوان در جهان روزانه كمتر از 2 دلار درآمد دارند

بيش از 500 ميليون جوان در جهان با درآمد روزانه كمتر از 2 دلار زندگي مي كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر، 13 ميليون جوان از تحصيل محروم هستند و 88 ميليون نفر از آنها بيكار و 10ميليون نفر از جوانان جهان آلوده به بيماري ايدز و ويروس آن هستند.

در گزارش جهاني جوان 2005 سازمان ملل متحد ، آمده است : روابط جنسي قبل از ازدواج بين جوانان افزايش يافته اما حاملگي زود هنگام در بسياري از كشورها كاهش يافته است ، بيماري ايدز و ويروس آن عامل اصلي مرگ و مير جوانان باقي مانده كه بعد از آن خشونت و مصدوميت به ترتيب دومين و سومين عامل مرگ و مير جوانان است در عين حال جوانان به گونه اي نا متناسب در جهان در درگيري ها طي دهه گذشته گرفتار بوده اند و حمايت قانوني از آنها به عمل نيامده است .

در اين گزارش امده است : با وجود تصوير نا اميد كننده از وضعيت جوانان در جهان كه در گزارش ارائه شده ، علائم مثبتي نيز وجود دارد . از سال 1995 تعداد كودكاني كه دوره ابتدايي را تكميل كرده اند به طور پيوسته افزايش داشته است و نسل فعلي كودكان و جوانان بهترين تحصيل كرده ها در تاريخ به شمار مي روند .

 

کد مطلب 237747

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