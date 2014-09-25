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۳ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

پوریا فیاضی: خسته‌ایم ولی فقط طلا می‌‌خواهیم/ توپ بازی‌ها استاندارد نیست

پوریا فیاضی: خسته‌ایم ولی فقط طلا می‌‌خواهیم/ توپ بازی‌ها استاندارد نیست

بازیکن قدرتی تیم ملی والیبال با گلایه از شرایط میزبانی کره‌ای‌ها گفت: محل اقامت و همچنین توپ بازی‌های آسیایی اینچئون قابل قبول نیست اما با وجود این مشکلات و خستگی، تنها به مدال طلای رقابتها فکر می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر به اینچئون، پوریا فیاضی ملی‌پوش والیبال ایران با اشاره به خستگی بازیکنان تیم ملی والیبال گفت: ما خسته هستیم. مسولان برگزار کننده بازی‌های آسیایی اینچون طوری برنامه‌یزی کرده‌اند که برخی تیم‌ها اذیت شوند.

وی افزود: وضعیت مکان‌مان خوب نیست. در ساختمانی اقامت داریم که تا آسانسور ما را بالا و پایین ببرد از برنامه‌ها ما را عقب می‌اندازد. توپ بازی‌ها بین‌المللی نیست و زشت است که در این سطح این کار را کرده‌اند. ما قطعا برای مدال طلا به اینچئون آمده‌اند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2377511

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