ساخت و سازهاي غيرمجاز معضل اصلي در شهرستان مريوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحي ظهر امروز در جلسه بررسي وضعيت ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهرستان مريوان بيان كرد: متاسفانه به دلايل مختلف وضعيت ساخت و ساز غيرمجاز و خارج از قوانين و مقررات در اين شهرستان نگران كننده است و به همين دليل بايد در راستاي ساماندهي اين بخش برنامه ريزي شود.

وي ضمن تاكيد بر تعامل و همكاري دستگاه‌هاي متولي در راستاي ساماندهي اين معضل عنوان كرد: همواره ساخت و سازهای غیر مجاز و تخریب اراضی ملی دو آسیب جدی در این شهرستان بوده است که امروزه با همکاری مسئولان ذیربط اين وضعيت تا حدودي كنترل شده است و انتظار مي رود كه اين روند همچنان ادامه داشته باشد.

فرماندار شهرستان مريوان با اشاره بهخ سوء استفاده هاي صورت گرفته در راستاي تخريب اراضي ملي گفت: در شهرستان مریوان افرادی سودجو به منظور رسیدن به اهداف خود در حال تخریب منابع ملی بودند که با تغیر نگرش دولت و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هم اکنون تمام ادارات بسیجی وار به یاری همدیگر برای رفع این معضل آمده و توفیقات فراوانی به دست آورده‌اند.

وي ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه مورد تخریب ساختمان غیرمجاز و 10 مورد فنداسيون از سوی شهرداری صورت گرفته است و این تصمیم قاطع شهرداری و مسئولان ذیربط برای جلوگیری از روند روبه رشد و متوقف نمودن ساخت و سازهای غیر مجاز را می‌رساند.

فلاحی يادآور شد: به منظور جلوگیری از گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز باید تمامی روزنه‌هایی را که باعث سوء استفاده افراد سودجو از وضعیت شده و به آنها اجازه می دهد که به امر ساخت و ساز غیرمجاز بپردازند گرفته شود.

وي با بیان اینکه خرید و فروش املاک در مریوان باید زیر نظر شهرداری صورت بگیرد، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی و اراضی ملی برای احداث مکان های مسکونی هرگونه ساخت و ساز یا تفکیک اراضی باید زیر نظر ارگان های ذیربط همانند شهرداری صورت گیرد و هیچ کس نباید بدون گرفتن استعلامی از این ادارات و سازمان هاي مسئول به بحث خرید و فروش زمین بپردازد.

فرماندار شهرستان مريوان ضمن تاكيد بر لزوم نظارت بيشتر بر معاملات ملكي در شهرستان مريوان افزود: خرید و فروش در مشاور املاك موجود در مریوان باید مورد بررسی های بیشتری قرار گرفته تا از فروش هرگونه ملک به صورت غیر قانونی جدا خودداری شود و اين روند در نهایت مي تواند با شناسائی افراد سودجو از روند ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

فلاحی در پایان عنوان کرد: برای تغییر روند کنونی حاکم بر شهرستان مریوان اجماعی شکل گرفته است که بر طبق آن تمامی مسئولان موظف و مکلف هستند که با همدیگر هماهنگ بوده و ضمن همکاری با یکدیگر از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری کنند تا ضمن حفظ وضعیت موجود به ارتقای سطح کیفی و کمی مراتع و جنگل ها به منظور احیای دوباره آن بپردازند.

در اين نشست كه با حضور شماري از مسئولان ادارات و سازمان هاي دولتي مسئول برگزار شد، بر نظارت مستمر و بهتر در راستاي كنترل ساخت و سازها در مريوان به عنوان يك نياز اصلي تاكيد شد.