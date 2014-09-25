همایش تجلیل از مرزداران طرح امنیت در شهرستان سراوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که با عنوان حماسه ماندگار بسیجیان طرح امنیت در شهرستان سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان برگزار شد فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با گرامیداشت یاد و شهدای 8 سال دفاع مقدس در جمع بسیجیان گفت: دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی فکر کردند با به شهادت رساندن شهید شوشتری و دیگر شهدای عرصه وحدت می توانند امنیت منطقه را دچار خلل و اعتماد نظام به مردم این استان را سلب کنند.

سردار محمد پاک‌پور در این مراسم بیان داشت: حماسه پاسگاه سروان و مقاومت و دفع تجاوز نیروهای معاند با همکاری بسیجیانی از جماه درزاده که خون خود را برای دفاع از مرز های شرقی هدیه کرد به دشمن نشان داد که این ملت اجازه هیچ تعدی و یا تجاوزی را به خاک میهن اسلامی نمی‌دهد.

وی گفت: حضور بسیجیان در صحنه و هوشیاری و بیداری شهدایی همچون درزاده خواب دشنمنان اسلام را برایشان بد تعبیر کرد و مردم همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان بار دیگر پاسخ محکم و قاطعی به توطئه دشمنان دادند.

وی ابراز داشت: قوم بلوچ در سیستان و بلوچستان باید به خود ببالد که امنیت پایدار در این استان و جنوب شرق کشور توسط خود مردم منطقه با همکاری فرزندانشان در سپاه تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همچنین با تجلیل از رزمندگان پاسگاه سراوان به دلیل دفع حمله متجاوزان یاد و خاطر شهید "یار محمد درزاده" از بسیجیان طرح امنیت شهید شوشتری و از بومیان منطقه بم پشت که در 20 شهریور امسال در مصاف با تروریست ها و اشرار مسلح در پاسگاه مرزی 171 سراوان به شهادت رسید گرامی داشته شد.

شهید درزاده که بود؟

شهید یار محمد درزاده از نیروهای بسیجی مرزدار شهرستان سراوان بود که در درگیری با گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک میهن عزیزمان را داشتند در سه شنبه ۱۸ شهریور در میل مرزی ۱۷۱ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید یارمحمد درزاده به عنوان پاسدار نیروی زمینی سپاه به همراه همرزمانش بامداد روز سه شنبه 18 شهریور ماه جاری در پاسگاه مرزی میل 171 همجوار با روستای آسکان شهرستان سراوان در مقابل هجمه مزدوران استکبار و اعضای گروهک های تروریستی، دلیرانه ایستادگی کرد و دشمنان ایران و اقوام ایرانی را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشت.

شهید یارمحمد درزاده فرزند باران سال 1357 در روستای "سوخته مک" یکی از روستاهای مرزی بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان دیده به جهان گشود و خانواده اش در آن دوران به دلیل فقر مطلق حاکم بر منطقه و نبود فضای آموزشی نتوانستند وی را به مدرسه بفرستند.

خانواده این شهید از قشر فقیر و کم درآمد منطقه هستند و تنها ممر درآمدی آنان از راه کارگری و کارهای سخت به دست می آید اما هیچگاه در تربیت فرزندانی شجاع، سالم، غیور و دوستدار اسلام کوتاهی نکردند که شهید یارمحمد درزاده یکی از ثمرات این خانواده شریف محسوب می شود.



شهید یار محمد به عنوان دومین فرزند خانواده به اتفاق پنج برادر و چهار خواهر خود با صبر و استقامت در برابر ناملایمات زندگی ایستادگی می کرد و از کودکی در تلاش برای تامین معاش خانواده کمک می کرد.



این شهید بزرگوار پس از گذراندن خدمت مقدس سربازی و ازدواج که حاصل آن دو دختر و دو پسر است برای انجام رسالت ملی در تامین امنیت منطقه در طرح شهید شوشتری که مبتنی بر مشارکت بومیان منطقه برای پاسداری از مرز بود نام نویسی کرد و در این مدت به عنوان پاسدار نیروی زمینی سپاه در نقطه صفر مرزی مشغول به حراست از مرزهای میهن اسلامی در شهرستان سراوان بود که توسط افراد گروهک فریب خورده جیش العدل به شهادت رسید.