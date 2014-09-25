به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در همایش شهرداران استان لرستان بودجه شهرداری‌های استان را بسیار اندک دانست و اظهار داشت: بودجه 307 میلیارد تومانی برای 25 شهرداری لرستان نشان دهنده این است که شهروندان این شهرها بسیار فقیر بوده و سرانه درآمدی پایینی دارند که با این رقم کم هیچ اتفاقی در سطح شهرها رخ نخواهد داد.

وی با بیان این مطلب که کل بودجه شهرداری‌های استان لرستان با بودجه شهر دوم یکی از استانهای کشور برابری می کند عنوان کرد: این رقم هزینه ساخت تنها دو پروژه است لذا عمق محرومیت مردم لرستان در رقم این بودجه به وضوح مشاهده می شود تا آنجا که روی هر نقطه ای از این استان دست می گذاریم گرفتاری هایی وجود دارد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه چگونه می‌شود با 307 میلیارد تومان آسایش و آرامش 61 درصد از مردم استان لرستان را تامین کرد افزود: نتیجه این محرومیت این است که سالانه حدود هفت هزار و 400 نفر از استان مهاجرت می کنند و این یک فاجعه برای لرستان است.

عزل و نصب‌های شبانه به ضرر شهر تمام خواهد شد

بازوند مدیریت شهری لرستان را با چالش های زیادی مواجه دانست و بیان داشت: انتظار می رود شورای اسلامی شهرها بعد از چهار دوره به سمت کارهای تخصصی پیش بروند نه اینکه هر چهار ماه یکبار شهردار عوض کنند و این اصلا کار درستی نبوده و عین توسعه نیافتگی است.

وی در اینباره ادامه داد: جایگاه معاونت عمرانی در استان باید آنقدر قوی باشد که جلوی این اتفاقات گرفته شود و تثبیت مدیریتی در شهرداری‌های استان صورت گیرد چرا که این عزل و نصب‌های شبانه به ضرر شهر تمام خواهد شد.

استاندار لرستان مشکل قیر شهرداری‌ها را مختص تمامی شهرداری‌های کشور دانست و در این خصوص گفت: تهیه قیر مورد نیاز شهرداری ها بایستی در بودجه سال 94 پیشنهاد داده شود و همانطور که برای تامین قیر وزارت راه و شهرسازی 600 میلیارد تومان بودجه بلاعوض گذاشته شده است برای شهرداری ها نیز مبلغی در نظر گرفته شود.

بازوند تصریح کرد: اوایل سال جاری با یک شرکت قیر واقع در شازند اراک قراردادی منعقد کردیم که این شرکت برای تهیه قیر استان اقدام کند ولی این قرارداد تا کنون عملیاتی نشده است لذا بایستی پیگیری های لازم در این زمینه صورت گیرد تا این شرکت به تعهدات خود عمل کند.

پیشنهاد 80 میلیاردی شهرداری خرم آباد سرمایه گذار را فراری داد

وی در خصوص پرداخت طلب شهرداری ها از دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: معاون عمرانی استاندار بایستی یک نفر را برای تعیین میزان طلب شهرداری‌ها مشخص کند و ما قول می دهیم این میزان طلب را از وزارت اقتصاد برای شهرداری‌ها دریافت کنیم.

استاندار لرستان از شهرداران لرستانی خواست برای پایداری شهرداری‌های حوزه خود بدنبال کشف منابع پایدار باشند و در اینباره افزود: یکی از راه های دست یابی به منابع پایدار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پروژه های مشارکتی است و شهرداران بایستی برای اداره شهر از این بخش کمک بگیرند چرا که در غیر اینصورت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

بازوند با اشاره به اینکه سرانه پرداخت عوارض مردم لرستان 50 درصد میانگین کشوری است خطاب به شهرداران لرستانی گفت: اگر می خواهید شهرداران موفقی باشید بایستی شهروندان پولداری داشته باشید لذا بایستی نسبت به بالا بردن سرانه درآمدی مردم تدابیری بیندیشید.

وی نحوه برخورد صحیح با سرمایه گذاران را به شهرداران استان گوشزد کرد و اظهار داشت: بنیاد مستضعفان قرار بود یک هتل پنج ستاره در خرم آباد احداث کند که شهرداری لرستان 80 میلیارد تومان را برای فروش زمین به آنها پیشنهاد داد که این امر باعث شد که این سرمایه گذار پشیمان شود چرا که معتقد بود با 30 میلیارد تومان می تواند زمینی خوب در تجریش یا فرمانیه تهران خریداری کند.

استاندار لرستان اضافه کرد: این نحوه برخورد با سرمایه گذار یعنی فرار سرمایه گذار از استان لذا بایستی ابتدا به سرمایه گذار اجازه داده شود که کار خود را آغاز کرده سپس از او عوارض دریافت کرد و با سیستم های بروکراسی سرمایه گذار را فراری ندهید.

بازوند نتیجه عدم سرمایه گذاری در شهر را بودجه اندک 105 میلیارد تومانی برای شهرداری خرم آباد دانست و بیان داشت: این مبلغ هزینه ساخت یک پروژه هم نمی شود.

حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مجاز از مشکلات استان

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث سیمای شهری اشاره کرد و خطاب به شهرداران گفت: اگر می خواهید شهری با سیمای خوب داشته باشید بایستی عمران شهری خوبی داشته باشید و معاون عمرانی استاندار بایستی نقش اساسی در بحث عمران شهری داشته باشد بطوریکه لرستان را در این زمینه حداقل به نرم کشوری نزدیک کند.

استاندار لرستان از وضعیت ورودی شهرهای استان به ویژه ورودی شهرهای خرم آباد و بروجرد گلایه کرد و بیان داشت: از هر طرف که وارد شهر خرم آباد می شویم ورودی شهر دارای نقیصه هایی است، به عنوان مثال احداث پارک کمالوند حداکثر سه ماه کار داشت که با گذشت شش ماه هنوز این پارک آماده نشده است.

بازوند با بیان این مطلب که سیمای شهر در نشاط مردم و امید آن ها به زندگی نقش بسزایی دارد اضافه کرد: نبایستی یک شهر خسته کننده پیش روی مردم باشد چرا که شهر مانند موجود زنده ای است که نیاز به رسیدگی دارد.

وی تصریح کرد: اگر در شهر سکونتگاه های غیر رسمی شکل بگیرد یک نوع بیماری در این موجود زنده ایجاد می شود که سال ها برای درمان این بیماری بایستی هزینه شود لذا بایستی به این موجود زنده کاربری داده شود.

استاندار لرستان حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مجاز را یکی از مشکلات استان دانست و عنوان کرد: گاهی در کمیسیون ماده پنج تصمیمات اشتباهی اتخاذ می شود که خروجی آن منجر به حاشیه نشینی می شود و این در حالی است که اگر این تصمیمات کمیسیون ماده پنج نبود مردم خودسرانه تصمیم به ساخت و ساز نمی گرفتند.

خرم آباد و خرم رود با یکدیگر قهر هستند

بازوند عدم استفاده مطلوب از رودخانه شهر خرم آباد را عامل نازیبایی شهر دانست و اظهار داشت: رودخانه شهر خرم‌آباد ظرفیت بزرگی برای شهر محسوب می شود ولی شهر خرم آباد و رودخانه آن انگار با یکدیگر قهر هستند و هر مشکلی که در شهر بوجود می آید به گردن رودخانه شهر انداخته می شود و به این رودخانه اهمیتی داده نمی شود و این در حالی است که در شهر اصفهان به زاینده رود بسیار اهمیت داده می شود.

وی از شهرداران خواست از این ظرفیت خوب استفاده کنند و اضافه کرد: همانطور که دریاچه کیو سالها خشک شده بود و با صرف 750 میلیون تومان مشکل آن برای همیشه حل شد بایستی برای رودخانه شهر نیز چاره ای اندیشیده شود چرا که سیمای زیبای شهر علاوه بر اینکه باعث آسایش مردم می شود آرامش را نیز برای مردم به ارمغان می آورد.

استاندار لرستان با بیان این مطلب که سیمای شهری می تواند یک مهندسی اجتماعی را در شهر ایجاد کند ادامه داد: وقتی مهندسی اجتماعی در شهر حاکم نباشد امنیت نیز در ان شهر وجود ندارد و توسعه معنا پیدا نمی کند بنابراین لازم است در جلسات شورای ترافیک مباحث مهندسی اجتماعی مطرح شود.

ماده 100 منبع درآمد نیست

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث پویا کردن صنعت ساختمان اشاره کرد و بیان داشت: این صنعت هم اکنون در یک رکود بسر می برد و بزرگترین علت این رکود بحث طرح بیمه ای بوده که مجلس تصویب کرده است که امیدوار هستیم این مشکل در بودجه سال 94 برطرف شود تا صنعت ساختمان از این رکود خارج شود.

استاندار لرستان استفاده از ماده 100 بعنوان زمینه ای برای کسب درآمد توسط شهرداری ها را امری اشتباه و نادرست قلمداد کرد و خطاب به شهرداران گفت: اگر از ماده 100 بعنوان منبع درآمد استفاده کنید در واقع جسم شهر را فروخته اید و یک زخم بزرگ را بر پیکره شهر وارد کرده اید و مطمئن باشید هر اقدامی جز قلع بنا در رابطه با ماده 100 انجام شود خیانت به شهر و مردم شهر محسوب می شود.

بازوند در اینباره افزود: ماده 100 منبع درآمد نیست و نباید گذاشته شود تا از این طریق ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرها شکل گیرد چرا که این ساخت و سازها منجر به پیدایش سیستم زمین خواری خواهد شد.

وی یادآور شد: سالی 10 تا 15 هزار متر مربع در هر شهر از زمین های دولتی بصورت غیبرمجاز زمین خواری صورت می گیرد که بایستی روی این ساخت و سازها پیگیری جدی صورت گیرد.