بيست و پنج فيلمنامه برتر در بخش قلم زرين جايزه مي گيرند

به گزارش مهر ، به گفته حسن امجدي مقدم - مدير بخش قلم زرين جشنواره ، بيست و پنج فيلمنامه مذكور به صورت پنج برگزيده از پنج بخش فيلم كوتاه ، نماهنگ ، سينمايي ويديويي ، نيمه بلند و سينمايي معرفي مي شوند.



به گفته وي ، عمده ترين اهداف بخش قلم زرين جشنواره " شناسايي فيلمنامه هاي مناسب " با موضوعات و ايده هاي نوآورانه در زمينه هاي سينماي دفاع مقدس است.



وي " كشف استعدادهاي پنهان اين عرصه " و ترغيب و تشويق فيلمنامه نويسان جوان " به سمت مضامين دفاع مقدس را از ديگر اهداف اين بخش عنوان كرد و اضافه نمود: موضوع آثار شركت كننده در اين بخش به طور كلي مقوله دفاع مقدس با موضوع آزاد است كه آزاد سازي خرمشهر در اولويت قرار مي گيرد و بخش ديگرشان و منزلت نيروهاي مسلح مانند سرباز ، بسيجي ، پليس ، ارتش و سپاهي مي باشد.



امجدي مقدم ياد آور شد: در هر يك از بخشهاي پنج گانه جشنواره به پنج اثر برگزيده جوايزي اهدا خواهد شد.

وي همچنين خبر داد: انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس پس از انتخاب برترين اثار فيلمنامه ، طرح و ايده سينمايي مناسب علاوه بر اهداي جوايز پيش بيني شده با صاحب اثر نسبت به نگارش فيلمنامه قرار داد مي بندد و از ساخت و توليد آن نيز ، حمايت مالي به عمل مي آيد. در ضمن به بهترين فيلمنامه و ايده اي كه از يك اثر ادبي با موضوع دفاع مقدس اقتباس شده باشد نيز جايزه اي تعلق خواهد گرفت.



وي گفت: علاقه مندان شركت كننده بايد براي دو بخش فيلم كوتاه و نماهنگ " ، فيلمنامه كامل " و براي بخش هاي سينمايي ويديويي و نيمه بلند " خلاصه فيلمنامه " و براي بخش سينمايي " طرح" ارايه دهند. گفتني است دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس از يكم تا چهارم آذر ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.