به گزارش خبرنگار مهر، مسکن به دلیل نقش اساسی که در اقتصاد کشور دارد به عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود توسط دولت مطرح شده است تا رونق این بازار بتواند دیگر بخش‌های اقتصادی را هم رونق ببخشد.

بخش مسکن با دارا بودن سهم 18 درصدی از اشتغال و 26 درصدی از گردش نقدینگی کشور و ارتباط مستقیم با 300 حرفه و صنعت تولیدی موتور محرک اقتصاد محسوب می‎شود و رونق و توسعه را در صنایع مرتبط با این حرفه بوجود می‌آورد به همین جهت در سال‌های گذشته دولت سعی کرده با اجرای سیاست‌های مختلف، رونق را در این بخش ایجاد کند.

از حدود دو سال پیش که بخش مسکن با رکود مواجه شد و تمامی صنایع و شغل‌های مرتبط با این حوزه را با رکود مواجه کرد، موضوعات مختلفی از سوی دولت برای بازگرداندان رونق به این بازار مطرح شد اما تاکنون هیچ کدام از این سیاست‌ها به اجرا نرسیده است و این بازار همچنان با رکود عمیقی روبرو است.

بنابراعلام حامدمظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران به نسبت سال گذشته به 53 درصد کاهش یافته است که این بی میلی سازندگان و سرمایه گذاران به این بازار را نشان می‌دهد و تایکسال آینده می تواند تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد.

براین اساس، انبوه سازان معتقدند که دهک های درآمدی بالای جامعه از نظر مالی و درآمدی توانایی بالایی دارند و نگرانی خاصی برای تامین مسکن این افراد وجود ندارد. از سوی دیگر دهک های اول تا سوم به دلیل قرار گرفت در چترحمایتی دولت از قبیل بنیاد مسکن، کمیته امداد،بهزیستی و دیگر نهادها از تسهیلات استفاده می‌کنند و در این میان فقط دهک‌های میانی جامعه که تحت حمایت نهاد خاصی نیستند مشکلاتی را در تامین مسکن دارند. بنابراین دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات و راهکارهایی به این بخش از جامعه، ساخت مسکن برای این قشر را تسهیل کند.

نیاز به تولید 20 میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده

در بسته پیشنهادی که انبوه سازان به دولت ارایه دادند، آمده است که علاوه بر حمایت از ساخت و ساز مسکن برای قشر متوسط، معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از نگران کننده ترین موضوعاتی است که در صورت نبود برنامه از سوی دولت منجر به بروز فاجعه های سنگین می شود اما متاسفانه در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، این بخش با رشد زیادی مواجه نشد.

در واقع قرار بود که سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نوسازی شود اما این رقم هم تحقق پیدا نکرد و تاکنون این برنامه ها محقق نشده است ضمن آنکه تسهیلات دهی به این بخش هم از آغاز امسال متوقف شده و بانک ها به این واحدها تسهیلات نمی‌دهند.

آمارها نشان می دهد که تا 10 سال آینده، 6 میلیون زوج در سن ازدواج قرار میگیرند، 8 میلیون زوج به سن ازدواج می رسند، 2 میلیون واحد مسکونی در کشور برای کنترل بازار نیاز است و 4 میلیون واحد بافت فرسوده و خانه های ناپایدار باید احیا شود در نتیجه به تولید و عرضه 20 میلیون واحد مسکونی تا 10 سال آینده نیاز است.

براساس این گزارش، پیش بینی نیاز به مسکن در هرسال نشان می دهد که 826 هزار ازدواج سالیانه، 44 هزار ناشی از طلاق، 350 هزار نیاز سالانه ناشی از تخریب و 205 هزار واحد ضریب ورود خانه‌های خالی به بازار در مجموع نیاز سالانه بخش مسکن را 1031 واحد مسکونی است.

بنابراین بازار مسکن همچنان در انتظار سیاست‌های دولت در این بخش است تا با بازگشت رونق به این بازار و افزایش ساخت و سازها، نیاز متقاضیان مسکن پاسخ داده شود.