قم دو هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح 10 پروژه در سکونتگاههای غیر رسمی در قم اظهار داشت: شهر قم مانند بسیاری از کلانشهرها با مشکل بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی روبهرو است.
وی افزود: قم 12 هزار هکتار بافت فرسوده دارد که 10 هزار هکتار آن بافت متراکم شهری است و از این مقدار 2 هزار هکتار سکونتگاههای غیر رسمی و بافت فرسوده هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این مقدار بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی نشان میدهد شهر قم با مشکلات پیچیدهای در این زمینه روبهرو است.
وی با اشاره به اهتمام وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی این مقوله اضافه کرد: در این راستا 17 محله را که از این نظر آسیبپذیر بودند شناسایی کردیم.
ایزدی گفت: از میان این 17 محله، محلههای شهرک مهدیه، شهرک فاطمیه، قلعه کامکار، شادقلی خان و شیخ آباد را به عنوان محلات هدف برای اجرای طرحهای خود انتخاب کردهایم.
وی با اشاره به اینکه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در این زمینه سه سیاست روشن را دنبال میکند خاطرنشان کرد: تأمین خدمات عمومی، ارتقای زیرساختها و تحولات نرمافزاری این سیاستها را تشکیل میدهد که ایجاد فضای هماهنگی و هم افزایی میان مسئولان استانی برای این سه سیاست بسیار مهم است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اظهار داشت: ایجاد مراکز بهداشت، بوستانهای شهری، خانه فرهنگ، فرهنگسراها و کمک به تکمیل کلانتریها از جمله اقداماتی است که در این بافتهای ناکارآمد پیگیری میکنیم.
وی ضمن تشکر از دستاندرکاران این طرحها، همکاری ساکنان این مناطق را در شکلگیری این پروژهها مهم توصیف کرد.
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