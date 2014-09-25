واکنش یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه به اظهارات وزیر خارجه بحرین

به گزارش خبرگزاري مهر، يك مقام مسئول در وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بحرین مبنی بر لزوم شفافیت ایران در مبارزه با تروریسم تاکید کرد: مقامهاي برخي كشورهاي گروه توبه كار بهتر است بجاي تعين تكليف براي جمهوری اسلامی ایران كه مسولانه ترين و شفاف ترين رفتار را در مبارزه با تروريسم داشته، ضمن حفظ تعادل در اظهارات و رفتار خود، به فكر جبران اشتباهاتشان باشند.

وی افزود: مبارزه با تروريسم مستلزم خشكاندن ريشه هاي رشد آن است و عدم اعتقاد برخي از اين كشورها به مردم سالاري و سركوب اعتراضات مسالمت آميز مردم خود از يك سو و هم پيماني با بزرگترين حامي رژیم صهیونیستی از سوي ديگر، از عوامل اصلي رشد افراط گرايي در منطقه و دليل روشن عدم اعتقاد ائتلاف توبه كاران به مبارزه جدي با تروريسم است.