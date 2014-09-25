سرهنگ سید محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با اجراي طرح‌هاي پاكسازي مناطق آلوده و جرم خيز در نقاط مختلف شهر مسجد سليمان و اجراي چندين مرحله طرح تجديد مبارزه با سرقت طي يك ماه گذشته تعداد 59 سارق حرفه اي در اين شهر دستگير شدند.

وي افزود: ماموران انتظامي مسجد سليمان با اشرافيت اطلاعاتي كه در مناطق جرم خيز داشتند سارقان شناسايي شده را با هماهنگي مقام قضائي دستگير كرده و جهت تحقيقات بيشتر به مقرهاي انتظامي انتقال دادند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصريح كرد: متهمان در بازجويي‌هاي فني پليس به 95 فقره انواع سرقت از جمله: 22 فقره سرقت محتويات خودرو، 34 فقره سرقت منزل، 14 فقره سرقت اماكن دولتي و خصوصي و غيره اعتراف كردند. در بازرسي از مخفيگاه اين متهمان مقاديري از اموال مسروقه كشف و تحويل مالباختگان شد.

صالحي با اشاره به اينكه مشاركت هر چه بيشتر افراد جامعه در رسيدن به اهداف پليس در كاهش سرقت ها و برخورد با مجرمين نتيجه بخش مي شود گفت: ارتقاي سطح آگاهي هاي افراد مختلف جامعه با اجراي برنامه هاي آموزشي در تحقق چنين هدفي از اهميت زيادي برخوردار است.

وي عنوان كرد: كليه متهمان دستگير شده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند.هدف از اجراي اين طرح ها بالا بردن احساس امنيت در ميان شهروندان و برخورد قاطع با سارقان است.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان يادآور شد: ساعت 18 عصر روز شنبه 29 شهريور سارقان مسلح با يك دستگاه خودرو 405 نوك مدادي در حالي كه نقاب بر چهره داشتند مقابل يك طلافروشي در شهرستان دزفول پياده شده و پس از چند شليك هوايي و شكستن شيشه ويترين طلافروشي در فاصله زماني 15 ثانيه بخشي از طلا و جواهرات مغازه را به سرقت برده و به سرعت متواري شدند.

صالحي اذعان كرد: به دنبال اين اتفاق چندين اكيپ از نيروهاي عملياتي پليس به محل مراجعه و با توجه به فرار متهمان و احتمال خروج آن‌ها به سمت استان‌هاي همجوار اقدامات لازم به منظور هوشياري و شناسايي سارقان به استان هم مرز با خوزستان صادر و كليه مسيرها در كمترين فاصله زماني تحت كنترل نامحسوس پليس درآمد.

وي ادامه داد: در ادامه تلاش ماموران سرانجام روز گذشته كارآگاهان پليس دزفول در محور انديمشك به لرستان به يك دستگاه سواري پژو 405 با پلاك جعلي و سه سرنشين مضنون شده و به آن دستور توقف مي دهند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تاكيد كرد: راننده به دستور ماموران توجه نمي كند و با سرعت سرسام آوري وارد حوزه استحفاظي لرستان مي شود كه بلافاصله با هوشياري پليس لرستان تمامي مسيرهاي منتهي به محور يادشده را مسدود مي كند و خودروي متهمان شناسايي و توقيف شد.

وي تصريح كرد:‌ با توقيف خودرو و دستگيري هر سه سرنشين آن متهمان جهت بازجويي و كشف احتمالي سرقت هاي انجام شده تحويل ماموران آگاهي پليس خوزستان شدند. با دستگيري آن ها و انتقال به پليس شهرستان دزفول، و انجام بازجويي هاي فني و ارائه مستندات قانوني در حالي كه متهمان راهي جز بيان حقايق نداشتند به اقدام مسلحانه در سرقت از طلافروشي اعتراف كردند.

صالحي با تشكر از همكاري به موقع و قابل تقدير پليس لرستان در شناسايي و دستگيري سارقان مسلح گفت: در بازجويي از محل مخفيگاه سارقان بخشي از طلاهاي سرقتي كشف شده و تلاش پليس براي كشف طلاهاي باقي مانده ادامه دارد.

كشف بيش از هفت هزار ليتر گازوئيل قاچاق در ماهشهر

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان يادآور شد: ماموران مبارزه با كالاي قاچاق پليس آگاهي شهرستان ماهشهر در راستاي مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي در سطح اين شهرستان موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وي بيان كرد: ماموران پليس آگاهي ماهشهر پس از انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي طي چند عمليات جداگانه امروز موفق به كشف هفت هزار و 900 ليتر گازوئيل قاچاق شده كه در اين راستا نيز چهار متهم دستگير شدند.

صالحي در پايان ضمن اشاره به ارزش 79 ميليون ريالي سوخت قاچاق از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشكوك و سو استفاده افراد سودجو و فرصت طلب مراتب را سريعا از طريق فوريت هاي پليسي 110 اطلاع رساني كنند.