به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در مفاد اين پروتكل كه بعد از ظهر ديروز به امضاي 25 نفر از نمايندگان عضو سازمان همكاري راه آهن ها رسيده آمده است: فعاليت هاي سازمان OSJDدر سال 2004در راستاي اجراي وظايف مربوط به توسعه حمل و نقل بين المللي ريلي مباني حقوقي بين كشور هاي عضو مورد تاييد قرار گرفت.

براساس اين پروتكل، صحت ترازنامه مالي سال 2004 توسط كميسيون بازرسي OSJDبه اعضاء گزارش شد.

همچنين اطلاعات فني در خصوص تبادل حجم بار در كريدورهاي ترانزيتي OSJD به اطلاع اعضا رسيد ‌و مقرر شد كميسيوني تحت سرپرستي كميسيون اقتصادي اروپايي سازمان ملل جهت تسهيل تردد در گلوگاه ها فعاليت كند و شناسنامه 13 كريدور حمل و نقلي OSJD تكميل و كار تا سال 2010 آماده شود و اصلاحات لازم در نقشه كريدورها انجام شود.

مفاد اين پروتكل مي افزايد: درخصوص مقررات حمل و نقل بارهاي خطر ناك با توجه به اينكه مجموع قوانين تدوين شده و در سه جلد از اول جولاي 2005 به مرحله اجرا درآمده است تاكيد شد كه اين مجموعه مطابق قواعد و نيازهاي روز تصحيح و تكميل شود.

البته گزارش مرحله دوم پروژه مشترك OSJDو اسكاپ در زمينه قطارهاي نمايشي كانتينري به اطلاع اعضا رسيد و موافقت شد كه اعضا براي اجراي آن مساعدت هاي لازم را انجام دهند.

به گزارش مهر، بازبيني و اصلاح مجموعه مقررات SMGS نيز مورد تاكيد قرار گرفت.

براساس اين پروتكل به امضا رسيده، مقرر شد نهاد اجراي OSJDمحافظت قانوني از اسناد از جمله موافقتنامه ها و فيش هاي فني كه توسط OSJD تدوين مي شود را به عهده داشته باشد.همچنين تاكيد شد كه مسئوليت قراردادهاي مربوط به امتيازات و مصونيت ها به عهده دولت ها بوده و نظرات گروه هاي كاري به اجلاس وزرا پيشنهاد شود.

همچنين مقررشد ايران به عنوان عضو كميته حقوق حمل و نقل OSJD كما كان به فعاليت خود ادامه دهد .

در ادامه مفاد اين پروتكل آمده است: تقويم كاري سازمان به منظور سال 2006 مورد موافقت قرار گرفت و اطلاعات مربوط به بدهي حق عضويت اعضا به اطلاع حاضرين رسيد.

به گزارش مهر، بودجه نهايي سال 2005 و پيش نويس مقدماتي بودجه سال 2006 مو رد موافقت قرار گرفت ومقرر شد بودجه مقدماتي جهت سال 2007 ميلادي در سي و چهارمين اجلاس وزراء به اطلاع اعضا برسد.

همچنين تركيب چگونگي و گردش اعضاءكميسيون بازرسي OSJD به منظور سالهاي 2006 الي 2014 مشخص و تصويب شد كه ايران از سال 2014 در تركيب اعضاء كميسيون بازرسي OSJDقرار گيرد به نحوي كه درسال 2014 ويتنام ،‌گرجستان ،‌ايران – سال 2015 ،‌گرجستان ،‌ايران ،‌قزاقستان و سال 2016،ايران ،‌قزاقستان و چين تركيب كميسيون را تشكيل دهند و در هر دوره كشور اول به عنوان رئيس كميسيون خواهد شد.

براساس مفاد اينپروتكل، در خصوص چگونگي تامين بودجه به منظور برگزاري مراسم جشن 50 امين سالگرد تاسيس سازمان اتخاذ شد و همچنين مقرر شد اجلاس سي و چهارم از 6-9 ژوئن 2006 در شهر صوفيه بلغارستان برگزار شود.

همچنين توسعه‎ خطوط ريلي‎ و افزايش‎ ظرفيت‎ نـاوگـان‎ حمل‎ بار و مسافـر ، تـلاش‎‎ بـراي‎ افـزايــش همكاريها و اتصال‎ شبكه‎‎ راه آهن‎ كشـورهـاي‎ عضو به‎‎ يكديگر، توسعه همكاري‎‎ كشورهاي عضو با نهادها و سازمانهاي‎ بين‎ المللي‎، ايجاد تسهيلات‎ در تردد مسافر و بار ميان‎ كشورها، به‎ روز كردن‎‎‎ وهمسان سازي‎ مقررات‎ و قوانين حمل‎ بار و مسافرميان‎‎ اين كشورها وافزايـش‎ استفاده‎ از انرژي‎ برق‎ از مهمتريـن‎ مـوارد پروتكل اجلاس وزراي سازمان همكاري هاي راه آهن ها ‎ است.

مفاد اين پروتكل تصريحمي كند: همچنين‎‎‎ وزيران عضو سـازمـان هـمكـاري‎ راه‎ آهنها پس‎ از امضاي‎ پروتكل بـر ضـرورت‎ توجه‎‎ كشورهاي‎‎ عضو براي هر چه زودتر عملـي‎ شدن‎‎ اين توافقات‎ تاكيد كردند.

به گزارش مهر، بيش‎ از 72 نفر از مسئولان‎ عالي‎ رتبـه‎ حمل‎‎ و نقل و نمايندگان‎‎‎ راه‎آهن ها در ايـن اجلاس‎ حضور داشتند .