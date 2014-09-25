به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی عصر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان فرودگاه ها استان اردبیل اضافه کرد: فرودگاه اردبیل ظرفیت بالایی به لحاظ فنی و عملیاتی داشته و آمادگی افزایش مسیرهای جدید را دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در این فرودگاه سه مسیر پروازی فعال شده است، ادامه داد: اردبیل – تهران، اردبیل – مشهد و اردبیل – جده از جمله مسیرهای پرئازی فعال از این فرودگاه است.

بنا به گفته مدیر کل جدید فرودگاه‌های استان، در این راستا تلاش می شود پروازهای جدید به مراکز استانها، عتبات عالیات و نیز برخی کشورهای همسایه از جمله آذربایجان و ترکیه ایجاد شود.

وی همچنین پیاده‌سازی کامل نظام مدیریت ایمنی در فرودگاه را از دیگر اولویتها برشمرد و و بر لزوم تشکیل منظم جلسات کمیته‌های حفاظتی و تسهیلات فرودگاه و بهبود مستمر فرآیندهای فرودگاهی در راستای ارتقای کیفی سطح خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران تاکید کرد.

هاشمی بهره‌گیری حداکثری از توان و ظرفیت‌های بخش‌ خصوصی را از دیگر اولویتهای خود در فرودگاه اردبیل عنوان کرد و یادآور شد: در راستای ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به مردم و افزایش درآمدهای غیر هوانوردی به بخش خصوصی توجه ویژه ای باید صورت گیرد.

وی با اشاره به تعامل موثر با مسئولان استانی به ‌منظور استفاده از ظرفیت‌های فراهم شده در حوزه فرودگاهی اضافه کرد: تسریع در اتمام پروژه‌های در حال انجام فرودگاه و بهره‌برداری سریع تر از آنها از دیگر برنامه های مورد تاکید در فرودگاه اردبیل است.