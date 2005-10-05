اثر خطي علاء الدين تبريزي در گنجينه آستان قدس رضوي نگهداري مي شود

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومي سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد ، آستان قدس رضوي كارشناس ارشد نسخ خطي اين سازمان با بيان اين مطلب گفت : اين قرآن يازده سطري است كه سه سطر اول ، وسط و آخر قرآن به خط ثلث ايراني و با قلم زر و 8 سطر ديگر به خط ريحان ممتاز با مركب مشكي نگارش شده است.

فاضل نيشابوري خاطرنشان كرد: در اين قرآن، سرسوره ها به خط رقاع ممتاز با قلم زر و دعاي ختم قرآن با خط ثلث اعلا كتابت شده است.

وي به تذهيب زيبا و منحصر به فرد اين قرآن اشاره كرد و افزود: اسم جلاله در سراسر اين مصحف شريف با طلا نگارش شده است و اوراق جدول بندي به طلا و تحرير و شنگرف، زنگار، ترنج به لاجورد، سر سوره ها با قلمداني مذهب و مرصع و فواصل آيات نيز ستاره نشان زر مي باشد.

فاضل نيشابوري تصريح كرد: از ديگر ويژگي هاي اين قرآن نفيس فالنامه اي است در 16 صفحه كه در آخر قرآن با خط رقاع ممتاز كتابت شده است. كارشناس ارشد نسخ خطي از علاءالدين تبريزي به عنوان قطب خوشنويسي نسخ و ثلث ايراني دوره صفويه ياد كرد و گفت: اين خوشنويس برجسته شاگرداني همچون عليرضا عباسي كتيبه نويس بلند پايه حرم مطهر حضرت رضا (ع) و عبدالباقي تبريزي كتبيه نويس مسجد امام (شاه) اصفهان را تربيت نموده است و استادان بزرگي نظير احمد نيريزي كه نسخ ايراني را بنيان گذاشته است سالها از روي خط اين هنرمند مشق نموده اند.

گفتني است گنجينه كتب خطي آستان قدس رضوي يكي از پربارترين گنجينه هاي جهان به شمار مي آيد كه مجموعه اي از آثار خطي نفيس و قرآن هاي منحصر به فرد را در طول هزار سال حفظ نموده كه هم اكنون چشم و چراغ كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي به شمار مي آيند.