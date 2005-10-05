دانشجويان مازاد بر ظرفيت دانشگاه علوم بهزيستي در خوابگاه جديد اسكان داده مي شوند

دكتر فلاحي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با توجه به اينكه بالاي 95 درصد دانشجويان ورودي جديد اين دانشگاه شهرستاني هستند و تعداد دانشجويان ورودي جديد اين دانشگاه در سال جاري بيش از آن چيزي است كه دانشگاه پيش بيني كرده بود، دانشگاه يك خوابگاه جديد 50 نفره را براي دانشجويان دختر در نظر گرفته است.

وي تصريح كرد: دانشجويان ورودي جديد مازاد بر ظرفيت دانشگاه تا قبل از آماده شدن خوابگاه جديد در نمازخانه خوابگاه اسكان داده شده بودند كه اين دانشجويان فردا به خوابگاه جديد منتقل مي شوند.

مدير كل امور دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي افزود: علي رغم اينكه بر اساس قانون خوابگاه ها تنها بايد به 40 درصد دانشجويان خوابگاه داده شود، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي درسال جاري تمامي دانشجويان را در خوابگاه اسكان داده است و در تلاش است با وجود بحران هاي موجود، امكانات لازم را در اختيار دانشجويان قرار دهد.

دكتر فلاحي اظهار داشت: با توجه به بحران ظرفيت و خوابگاه در سال جاري، دانشجويان كارشناسي ارشد اين دانشگاه تا فراهم آمدن امكانات مناسب در اتاق هاي 3 نفره به سر مي برند. البته با فارغ التحصيل شدن 30 نفر از دانشجويان در پايان ترم ظرفيت اتاق هاي دانشجويان كارشناسي ارشد نيز كمتر مي شود.