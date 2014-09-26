به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عسگر دیرباز غروب پنجشنبه در هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه‌های قم اظهار کرد: دانشگاه قم با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد این آمادگی را دارد که به ویژه در رشته عمران دانشکده فنی و مهندسی، کارهای پژوهشی مرتبط با وزارت راه و شهرسازی را انجام دهد.

وی گفت: استان قم در شاهراه استان‌های مختلف قرار دارد و حوادث زیادی در جاده‌های این استان رخ می‌دهد. وزارت راه در کنار سایر دستگاه‌ها این ماموریت را دارد که نسبت به بهینه‌سازی جاده‌ها اقدام کند و استادان دانشگاه قم می‌توانند در این خصوص وزارت راه و شهرسازی را یاری کنند.

رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه یکی از مصادیق مسکن اجتماعی می‌تواند مسکن دانشجویی باشد تصریح کرد: وزارت علوم چندین سال است که ساختن خوابگاه را برون سپاری کرده و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند برای ساختن خوابگاه دانشجویی متاهلی کمک کند.

به سختی دانشگاه را اداره می‌کنیم

حجت‌الاسلام دیرباز با تاکید بر لزوم همکاری وزیر راه و شهرسازی برای تعالی و توسعه مطلوب دانشگاه‌ها اظهار کرد: وضعیت دانشگاه‌های ما می‌توانست بهتر از این باشد ولی با توجه به وضعیت بودجه‌ای که دانشگاه قم دارد ما به سختی این دانشگاه را اداره می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما نسبت به نظارت بر فعالیت‌های دانشجویان و تامین خوابگاه دانشجویی تعهد داریم و امیدواریم وزیر راه و شهرسازی به فکر این درخواست‌ها باشد.

به گفته وی دانشگاه قم مولود انقلاب است و از سالهای اول پیروزی انقلاب به دستور آیت الله بهشتی و شهید باهنر به عنوان مدرسه عالی تربیتی و قضایی تاسیس شده و بعد‌ها به عنوان دانشگاه جامع دولتی قم توسعه پیدا کرده است.

