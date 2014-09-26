اعتبارات عمرانی اردبیل 10 برابر افزایش یافت/تبدیل استان به کارگاه بزرگ توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه پنج شنبه در دیدار با مردم عنبران تصریح کرد: در طی دو سال اخیر نزدیک 400 میلیارد ریال اعتبار در بخش عمران استان هزینه شده است.

وی افزود: به برکت سفر رئیس جمهور امسال چهار هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش عمرانی خواهیم داشت.

استاندار اردبیل با بیان اینکه از این رقم هزار میلیارد ریال به خزانه واریز شده است، ادامه داد: طی دو هفته آینده استان با شادابی به کارگاه بزرگ توسعه تبدیل می شود.

خدابخش تاکید کرد: مابقی اعتبارات تا پایان سال چذب می شود و امیدواریم بتوانیم تمامی پروژه های پیش بینی شده را از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری برسانیم.

رئیس شورای اداری استان در ادامه صحبت های خود به سکونت شش هزار نفر جمعیت در عنبران و 10 هزار نفر در هفت روستای تابعه آن بیان داشت: مردم این منطقه مشکل آب دارند.

وی افزود: در طول هفته سه بار امام جمعه عنبران طی تماس تلفنی مشکل آب این منطقه را طرح می کند و انتظار می رود با حمایت دولت مشکل آبی این بخش رفع شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه به دنبال پیگری نمایندگان حدود 120 میلیارد ریال تا پایان سال جذب می شود، اضافه کرد: 30 میلیارد ریال برای آبرسانی و مابقی برای سد عنبران هزینه خواهد شد.

وی با تاکید به ضرورت اجرای انتقال آب عنبران از یکی از چاه ها تصریح کرد: در عین حال برای سد عنبران که در طول سه سال در مجموع 30 میلیارد ریال هزینه شده بود نزدیک به 100 میلیارد ریال در شش ماهه دوم سال تخصیص خواهد یافت.

خدابخش ابراز امیدواری کرد پروژه سد عنبران تا پایان سال 95 به بهره برداری برسد.

رئیس شورای ادرای استان سفر سخنگوی دولت به عنبران را مثبت خواند و گفت: انتظار می رود با قول های مساعد عنوان شده پروژه آب شرب عنبران تا خرداد ماه به اتمام برسد.