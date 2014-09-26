شهدا سرمایه های معنوی نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام سید محمود ترابی عصر پنج شنبه در آئین غبارروبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا شهرستان دامغان در چهارمین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس که به نام تجلیل از شهدا و ایثارگران نامگذاری شده بود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا با خون خود درس ولایتمداری و از خودگذشتگی به ما آموختند.

وی اضافه کرد: شهدا با بذل جان خود در راه خدا، انقلاب اسلامی را تثبیت کردند و اکنون وظیفه ماست که ادامه دهنده سیره و روش ایشان باشیم.

امام جمعه دامغان با تاکید بر اینکه دفاع مقدس حماسه عزت آفرین ایران اسلامی است تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله وظایفی است که باید برای گسترش آن در جامعه تلاش فراوان و بیش از گذشته صورت گیرد.

ترابی در خاتمه گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا انقلاب اسلامی و جوانان پاک سرشتی که با درک و بصیرت بالا از موقعیت های آن زمان از کیان ایران اسلامی دفاع کردند وظیفه همه مردم و مسئولان است و اختصاص به فرد خاصی ندارد.

در این آئین که مدیران و پرسنل دستگاه های اجرایی، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی نیز حضور داشتند ضمن مداحی یکی از ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در سالروز شهادت امام جواد(ع)، با اهدای گل و ذکر فاتحه یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شد.

این آئین از سوی سپاه ناحیه دامغان و ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.