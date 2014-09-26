طرح پیک اجتماعی بانوان در دامغان اجرا شد/ فعالیت 112 هیئت مذهبی ویژه بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه ایمانی فولادی عصر پنج شنبه در نشستی با بانوان فرهیخته شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به اجرای طرح پیک اجتماعی بانوان اظهار داشت: این طرح برای نخستین بار و با هدف کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی اجرا شد.

وی با اذعان بر اینکه طرح پیک اجتماعی بانوان دارای استراتژی خاص است خاطرنشان ساخت: اعزام گروهی متشکل از کارشناس اجتماعی زن به روستاهای دامغان و برپایی نشست های آموزشی از جمله برنامه های این طرح بوده است.

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان دامغان با بیان اینکه این طرح در شش ماهه نخست سالجاری در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد اظهار داشت: کاهش آسیب ها و دادن اطلاعات و آگاهی در زمینه های مختلف به زنان از نتایج به دست آمده در اجرای پیک اجتماعی بانوان بوده است.

ایمانی فولادی یادآور شد: برنامه عملیاتی سال 93 امور بانوان و خانواده فرمانداری این شهرستان در 32 محور تدوین و تنظیم و به مرحله اجرا در آمد.

وی از وجود 112 هیئت مذهبی ویژه بانوان در دامغان خبر داد و افزود: یکی از امتیازات ویژه این هیئت ها وجود 100 مبلغ و سخنور فعال زن در شهرستان است.

مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان دامغان با بیان اینکه 42 هزار و 375 نفر جمعیت شهرستان دامغان را بانوان تشکیل می دهند تصریح کرد: 50 درصد جمعیت را بانوان تشکیل می دهند.

ایمانی فولادی افزود: تعداد یک هزار و 888 نفر در دستگاه های دولتی و آموزش و پرورش، یک هزار و 345 نفر در واحدهای تولیدی و شرکت ها، 440 نفر در واحدهای صنفی و اصناف، 63 نفر در واحدهای قالیبافی به صورت بیمه شده و 140 نفر دیگر نیز به صورت کارفرما در سطح شهرستان دامغان فعالیت دارند و مابقی به عنوان خاندار شناخته می شوند.

وی در خاتمه گفت: هفت تعاونی فعال ویژه بانوان، 30 هیئت ورزشی با 270 مربی خانم و دو هزار و 500 بانوی ورزشکار، 20 اموزشگاه فنی و حرفه ای با آموزش حداقل یک هزار و 727 نفر در سال با 13 مربی خانم، هفت هزار و 212 دانش آموز، هفت هزار و 382 دانشجوی زن از دوره های کاردانی تا دکترا و 54 استاد زن در هیئت های علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعالیت دارند.