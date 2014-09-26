رشادتهای مردم ایلام در دفاع مقدس/ از بمباران زمین فوتبال تا اولین فرمانده شهید جنگ تحمیلی

مقوله پایداری و استقامت عامل حیات و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که مردمان شریف و ولایتمدار استان ایلام در طول هشت سال دفاع جانانه از مرزهای غربی آن را به زیباترین شکل و مفهوم تداعی کردند و در حالی که کمتر شهر جنگ زده ای را شما در طول دوران دفاع مقدس پیدا می کنید که با وجود بمب باران های مکرر مردم آن شهر را ترک نکرده باشند. اما مردم ایلام ماندند و پایداری کردند.

جنگ در ایلام سه ماه قبل از جنگ رسمی یعنی 31 شهریور 59 آغاز شد و عراق در خردادماه 59 برای تسخیر میمک که فقط 150 کیلومتر با بغداد فاصله داشت به ایلام حمله کرد چرا که میمک یک نقطه استراتژیک برای آن محسوب می شد.



420 کیلومتر مرز مشترک استان ایلام و شهرستان مهران با عراق و رشادتهای فراوان در طول هشت سال دفاع مقدس در دفاع از مرزهای کشور با کمترین امکانات، از افتخارات مردم ایلام است.



در مواردی که صحبت از دفاع و هشت سال جنگ تحمیلی می شود، حق مطلب در مورد سرزمین مهر و مهربانی ادا نمی شود و رشادتها و فداکاری های رزمندگان دلیر ایران اسلامی در آزادسازی مهران کمتر انعکاس می یابد و از دلاورمردی های مردمان غیور ایلام کمتر سخنی گفته می شود.

در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، به رغم اینکه استان دلاورپرور ایلام آماج حملات مستقیم دشمن قرار داشت و تمام مردم این استان از پیر و جوان و زن و مرد، هر کدام به نوعی از آب و خاک کشورمان دفاع می کردند، درصد ناچیزی از رنج ها و مرارت ها و رشادت های مردمان این سرزمین منعکس شده است.

اولین شهید جنگ تحمیلی در ایلام



روح الله شنبه ای که در 1359.6.20 یعنی 11 روز قبل از آغاز جنگ رسمی به شهادت رسید، اولین فرمانده شهید جنگ تحمیلی محسوب می شود.



مردم ایلام هنگام حمله هوایی دشمن عقب می نشستند و به جنگلها پناه می بردند و هنگامی که شهر آرام می شد دوباره باز می گشتند و مقاومت می کردند و مردم ایلام هشت ماه در زیر چادر و در جنگل ها زندگی کردند که در این شهر جنگلی حتی مدرسه، آموزش و پرورش و بانک نیز داشتند و مردم ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس، مدلی متفاوت از ایثار و مقاومت را در جهان به نمایش گذاشتند که مستلزم بازخوانی و ارائه در برنامه های فرا مرزی و بلکه در جهان است.





استان ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس در زیر 300 بار بمباران دشمن ایستادگی نمود و این نماد پایداری و سرافرازی مردم ایلام است و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و رزمندگان دوران جنگ تحمیلی و همچنین ارج نهادن به مقام والای شهدا، جانبازان و ایثارگران ، وظیفه ای خطیر و سنگین است که بر دوش ما گذاشته شده است و باید آن را به بهترین شکل عملی سازیم.



مردم استان ایلام در زمان دفاع مقدس به عنوان مرزدارانی شجاع از کیان ایران اسلامی دفاع کردند و در زمان دفاع مقدس دلاورمردی و ایثارگری را از خود نشان دادند که امروزه باید با ایجاد مناطق گردشگری جنگ آن شجاعتها را برای نسل جوان بازخوانی کنند.



در استان ایلام یادمان ها و مناطق جنگی متعددی وجود دارد که خود شاهد عملیات ها و حماسه های مختلفی بوده ، پارک لاله در شهرستان مهران که خرابه های بمباران ها به همان صورت در آن حفظ شده، مناطق عملیاتی شرهانی در شهرستان دهلران و قلاویزان در مهران که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، سنگر صدام، یادمان بانروشان، نقطه ایثار و سه راه جندالله در شهرستان مهران همگی مکانهایی است که در ایام مختلف سال مورد توجه کاروانهای راهیان نور قرار می گیرد.



از مهمترین ظرفیت های موجود در استان، استعدادهای نهفته در تار و پود خاک استان در حوزه های دفاع مقدس است که باید به درستی شناسایی و معرفی شود که در همین راستا آزادسازی مهران در دوران دفاع مقدس از بزرگترین افتخارهای نظام و نشان دهنده غیرت، اتحاد و هبستگی ملت ایران در پاسداشت ارزش های اسلام و انقلاب است و آزادسازی مهران، نشانگر اوج قدرت ایمان و اراده خالصانه سربازان رشید اسلام بود که تمام جهانیان را وادار به تقبل عزت، سربلندی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد.



دهم تیر روزی است که در تقویم دلاورمردی‌های ملت ایران اسلامی ثبت و ضبط شده و مهران به ‏دامن ایران اسلامی بازگشت.‏



زمین فوتبال چوار



یکی از این رویدادهای مهم در تاریخ 23 بهمن 1365 رخ داد، حادثه ای که در تاریخ ورزش کشور نادر است زیرا در این حادثه عده ای ورزشکار در زمین خاکی فوتبال در حمله ای ناجوانمردانه مورد اصابت موشک قرار گرفتند.



در این رخداد 15 ورزشکار و تماشاچی به شهادت رسیدند اما این رویداد در تاریخ ورزش کشور فراموش شده است به نحوی که بسیاری از مسئولان کشوری به تازگی از وقوع چنین حادثه ای در آن زمان آگاه شدند.



رشادتهای فراوان مردم ایلام باید در سطح ملی معرفی شود



سردار صادق حسینی فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود یادمان های متعدد دوران دفاع مقدس در استان ایلام ظرفیت بسیار خوبی را برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت فراهم کرده است.



وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی جنگ در ایلام، حضور گسترده مردم در جبهه ها برای دفاع از کیان ایران اسلامی و لبیک به امام (ره) است.



فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام یادآور شد: 49 عملیات بزرگ و کوچک در دوران دفاع مقدس از سوی رزمندگان اسلام در این استان انجام شد.



وی اضافه کرد: از فروردین سال 58 تا پایان جنگ تحمیلی 172 عملیات زمینی، 70 عملیات هوایی و 429 مورد تحرک زمینی در این استان صورت گرفته و بیش از سه هزار شهید، 10 هزار جانبار و 300 آزاده نتیجه جانفشانی مردم استان ایلام در دوران دفاع مقدس است.



وی تصریح کرد: مردم استان مرزی مهران در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در دفاع از کیان اسلامی ومرزهای کشور ایفا کردند و این استان در سه محور مورد حمله قرار گرفت.



وی افزود: تجاوز هوایی دشمن به منطقه مهران به ویژه بهرام آباد مهران خوی تجاوزگری را نشان می دهد که نقاط مرزی را مشخص کرده تا مورد تعرض خود قرار دهد.



وی ادامه داد: انفجار لوله های نفت در منطقه دهلران نیز از جمله اقدامات این نیروها است و در شهریور سال 1359 تجمع انواع نظامیان عراقی، نوع آرایش و صف آرایی آنها در مقابل بخش شمالی و میانی استان ایلام حکایت از هجوم گسترده دشمن به استان بود.



این مسئول اظهار داشت: دشمن در اوج قدرت با امکانات زرهی و مکانیزه ارتش پشتیبانی ارتش و پشتیبانی هوایی محور حرکت خود را در میمک قرار داد.



سردار حسینی تصریح کرد: در جبهه مهران، جبهه چنگوله و جبهه میمک مردم دلاور و عشایر این ایلات حماسه خلق کردند و هدف دشمن از حمله به محورهای مرزی استان ایلام این بود که ارتباط جبهه میانی با جنوب را قطع کند.



وی ادامه داد : در روزهای نخستین جنگ تعرض خود را به محورهای مهم خود در مناطق مرزی مهران، دهلران و میمک انجام داد تا بتواند ارتباط با جنوب قطع کند.



سردار حسینی تصریح کرد: هجوم سراسری عراق به ایلام ضمن قطع ارتباط در جبهه میانی بخش عمده ای از اهداف دشمن را محقق ساخت و عراق اقدامات خود را در سه محور متمرکز و مناطقی از خاک ایلام را اشغال کرد.



وی افزود: سالروز آزادسازی مهران نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس کشور است چراکه طی ۱۰ روز نبرد سخت در عملیات کربلای یک، شهر مهران آزاد شده است.



این مسئول با اشاره به اینکه در عملیات کربلای یک بیش از ۷۰ هزار نیروی دشمن حضور داشتند، تصریح کرد: در این عملیات بر اساس تخمینهای زده شده، دشمن سه هزار و ۸۰۰ اسیر و مفقود داشته است.



وی گفت: شهر ایلام مرکز استان در هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام علیه ایران اسلامی 129 بار مورد حمله موشکی و هوایی دشمن قرار گرفت.



فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام بیان کرد: تمامی شهرستان های استان در دوران دفاع مقدس مورد حمله هوایی قرار گرفت و شهرستان های مهران و دهلران بارها میان نیروهای ایرانی و عراقی دست به دست شد.



سردار حسینی ادامه داد: مردمان این استان در روزهای جنگ تحمیلی نه تنها به دیگر استان ها مهاجرت نکرده بلکه تعدادی از مردم استان های خوزستان و کرمانشاه نیز در ایلام مستقر شدند.