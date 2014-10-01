2.6 میلیارد ریال سهم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای آخرین روز کاری هفته حجم و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران رشد کرد. در معاملات امروز، بیشترین حجم متعلق به معامله بلوکی حق تقدم بانک پاسارگاد با معامله 400 میلیون سهم بود.
بیشترین ارزش نیز به معاملات اوراق مشارکت شهرداری شیراز با معامله 202 میلیارد ریال بود. این در حالی است که فرابورس هم امروز شاهد معامله نزدیک به 100 میلیون سهمی بود که ارزش این معاملات از رقم 752 میلیارد ریال فراتر رفت.
شاخص صنعت امروز 25 واحد پایین آمد. همچنین در حالی شاخص بازار اول 52 واحد افت کرد که شاخص بازار دوم 175 واحد رشد را ثبت کرد.
نظر شما