113 روستای زنجان با مشکل کم آبی مواجه اند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور گرانمایه شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران و اعضای شورای اسلامی استان از شهرستان ایجرود افزود: 34 روستا از این مجموع در زنجان، 14 روستا در طارم، 25 روستا در خدابنده، 12 روستا در ماهنشان، پنج روستا در خرمدره ، هشت روستا در ایجرود، 13 روستا در ابهر با مشکل کم آبی مواجه هستند.

گرانمایه متوسط بارندگی استان زنجان را 320 میلی‌متر اعلام کردو گفت: ورودی سد گلابر در سال زراعی 12.9 مترمکعب بوده است.



وی با بیان اینکه 75 درصد راز حجم وان‌آب رودهای استان کاهش یافته است افزود: بیشترین این کاهش با 96.50 درصد در زنجان و کم‌ترین آن با 60.50 در سجاس روی می باشد.



معاون بهره‌برداری و حفاظت آب منطقه‌ای استان زنجان، گفت: 89.4 درصدی آب استان در بخش کشاورزی ، 3.8 درصد آب در حوزه صنعت و 6.7 درصد در بخش شرب و آشامیدنی مصرف می شود.



گرانمایه به آبگیری سد گلابر اشاره کرد و افزود: این سد برای نخستین بار بعد از آبگیری با ذخیره 52 میلیون مترمکعبی به مرحله تست پمپاژها رسیده است.

وی گفت: استان زنجان در نیمه خشک واقع است و کم آبی را دارد بنابراین باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

معاون بهره‌برداری و حفاظت آب منطقه‌ای استان زنجان، تصریح کرد: سد گلابر برای بحث تولید ، کشاورزی ، صنعت و آبزی پروری و اشتغالزایی در شهرستان ایجرود مستقر شده است.

گرانمایه گفت: این سد سومین سد بزرگ استان است.

معاون بهره‌برداری و حفاظت آب منطقه‌ای استان زنجان، افزود: مصرف بهینه آب نیاز به فرهنگ سازی دارد که در این میان رسانه ها باید در این امر اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.

گرانمایه ادامه داد: سد سد گلابر در کنار بحث تامین آب، ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگر دارد که باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

وی گفت: ظرفیت‌‌های گردشگری ایجاد شده در سد گلابر باعث ایجاد تحول عظیمی در حوزه گردشگری و اقتصادی می شود.