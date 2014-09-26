سیستان و بلوچستان در آستانه توسعه و جهش قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی عصر پنجشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی استان در استانداری بیان داشت: باید تمامی سیستانی ها و بلوچ های استان و افرادی که برای سکنی در حوزه خلیج فارس از استان کوچ کرده اند برای شتاب بخشی به توسعه و آبادانی استان با سرمایه گذاری مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های سیستان و بلوچستان به درستی نشان داده نشده است ادامه داد: باید نشان داد که این استان قابلیت تولید ثروت و ایفای نقش در عرصه ملی را دارد.

وی احداث صنایع پتروشیمی، کارخانجات فولاد با ظرفیت 10 میلیون تن ، تولید آلومینیم، ایجاد صنایع خودرو سازی و سایر صنایع پائین دستی و کوچک در جوار این صنایع را از جمله ظرفیت های ایجاد شده توسط دولت برای تاثیر گذاری نقش این استان در عرصه ملی عنوان کرد.

هاشمی با اشاره به توجه ویژه دولت به این استان بیان داشت: دولت امسال 600 میلیارد تومان برای انتقال گاز به سیستان و بلوچستان اعتبار تخصیص داده است و در همین راستا مبلغ یک میلیارد و 442 میلون دلار نیز با دستور وزیر نیرو به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است تا برای گازرسانی به تمامی شهر های استان تامین شود.

صنایع پتروشیمی به میزان 40 سال گذشته اشتغال ایجاد می کند

رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی استان بیان داشت: با راه اندازی صنایع پتروشیمی در استان به میزان اشتغالزایی قبل و بعد از انقلاب در استان اشتغال ایجاد خواهد شد.

نادر میرشکار بیان داشت: با وجود اینکه بسیاری از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این صنعت عظیم اعلام آمادگی کرده اند اما متاسفانه بسیاری از مردم استان از این ظرفیت بی اطلاع بوده و از طرف سرمایه گذاران استان استقبالی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد صنایع فولاد در چابهار 300 هکتار زمین جانمایی و اختصاص داده شده است افزود: احداث یک کارخانه سیمان دیگر در جنوب استان توسط شرکت ایمدرو و با سرمایه گذاری دولت و همچنین کارخانجات دیگر از جمله تولید لاستیک از جمله طرح هایی است که استان رابه سمت توسعه و نقش آفرینی در تولید ثروت سوق می دهد.

وی همچنین با اشاره به برخی از مشکلات موجود در پیش روی صتایع و واحد های تولیدی استان ادامه داد: برای راه اندازی و فعالسازی بسیاری از واحد های نیمه تعطیل نیاز به تزریق تسهیلات و منابع مالی است که در این راستا مصوبه بانک مرکزی مبنی بر نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوقه همچنان سد راه دریافت تسهیلات برای واحد های صنفی است.

وی بیان داشت: برای راه اندازی مجدد و فعالسازی واحد های صنعتی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار بحران شده اند نیاز به بسته حمایتی و اعطای تسهیلات با زمان تنفس است.

وی همچنین ابراز داشت: مجریان طرح ها و صاحبان صنایعی که از قبل دارای معوقه بانکی بوده و یا چک برگشتی در سیستم بانکی دارند در حال حاضر با مشکل جدی در دریافت تسهیلات مواجه هستند که برای راه اندازی مجدد این واحد ها باید تصمیمی در این راستا اتخاذ کرد.

میرشکار تاکید کرد: تغییر نگاهی که برای توسعه استان دنبال می‌شود باید در دیدگاه بانک‌های عامل و سیستم بانکی نیز ایجاد شود.